Decreto Legge "Rilancio", Credito d’imposta al 50% sugli investimenti pubblicitari nell'anno 2020

Via libera alle prenotazioni nelle date dal 1° al 30 settembre per gli investimenti di pubblicità su testate giornalistiche, radio e tv realizzati nel corso dell'anno 2020. Stiamo parlando del “Decreto Rilancio“ (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020) che ha modificato il calcolo del Credito d’Imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2020 su testate giornalistiche: la percentuale di calcolo è aumentata al 50% migliorativa rispetto al precedente Decreto Legge del 16 marzo 2020 “Cura Italia”(D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 70 dello stesso giorno),nel quale era fissata al 30%. Un bonus sulla pubblicità come agevolazione economica erogata dallo Stato sotto forma di credito d’imposta (credito d’imposta pubblicità) per aiutare le aziende e professionisti a crescere attraverso una pubblicità mirata; un incentivo riservato esclusivamente ad investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Di questo importante incentivo ne possono far uso diverse tipologie di attività, in particolare imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali. Le spese rientranti nel credito d’imposta sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione: devo essere “testate giornalistiche”. Non rientrano nell’agevolazione la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc.), né quella acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google, né le spese per la produzione di volantini cartacei periodici, né la cartellonistica. Sono esclusi tutti i siti web non registrati come testata giornalistica.

Per poter ottenere questo vantaggio fiscale bisogna innanzitutto programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020. La prenotazione, di carattere telematica, per richiedere il credito d’imposta inizialmente prevista dal primo al 31 marzo dell’anno nel quale si chiede l’agevolazione, è stata spostata recentemente, a causa della pandemia Covid-19, dal 1° al 30 settembre 2020. Previsto la compilazione di un modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’Editoria.

Oreste Roberto Lanza