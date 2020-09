Il centro presenta spazi per la visita medica, per la valutazione cognitiva e neuropsicologica

Dal 17 settembre 2020 è attivo l’ambulatorio “Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenza CDCD” ex “Unità Valutativa Alzheimer UVA”, interrotto precedentemente per la necessità di assegnare i locali all’area Covid della Pneumologia. L’attuale sede facilmente identificabile dall’utenza e dagli accompagnatori e quindi facilmente “raggiungibile” è al piano terra con ambienti privi di barriere architettoniche presso la struttura esterna ubicata nelle vicinanze del parcheggio (fotovoltaico), frontalmente al padiglione F. Il Centro presenta spazi per la visita medica, per la valutazione cognitiva e neuropsicologica e per gli interventi di “counselling”/colloqui con la famiglia; è dotato di una attività di front office/accettazione, spazi dedicati e adeguati alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari, le singole visite saranno programmate per evitare sovrapposizioni e lunghe attese etc.).

Al CDCD afferiscono tutte le persone con anamnesi positiva per disturbo cognitivo e/o persona con disturbo comportamentale che il MMG o altro specialista inviante ritiene possa essere correlato a disturbo cognitivo accertato o da accertare. E’ quindi necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia per l’accesso. Il Centro garantisce la diagnosi, la eventuale terapia farmacologica per ritardare la progressione della malattia, il piano terapeutico personalizzato, interventi di supporto psicologico sia per i malati che per i familiari. Sulla base delle esperienze acquisite in questi anni, nonché secondo le indicazioni nazionali, il centro è costituito da un team multidisciplinare:

1) medico specialista (neurologo o geriatra) con esperienza nella diagnosi e

nella gestione delle demenze;

2) psicologo (con specifica formazione in

campo neuropsicologico);

3) infermiere esperto e formato nel “case management” delle demenze.

L’attività svolta avrà il seguente calendario:

Giovedi ore 11.00-16.00

Venerdi ore 11.00-16.00

Il numero telefonico di riferimento è: 0971612674 attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 (escluso sabato, domenica e festivi) e giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 10.30. Si segnala che il presente messaggio e le risposte allo stesso potranno essere conosciute dall'organizzazione lavorativa di appartenenza del mittente secondo le modalità previste dal regolamento aziendale adottato in materia. Se per un disguido avete ricevuto questa e-mail senza esserne i destinatari

vogliate cortesemente distruggerla e darne informazione all'indirizzo mittente.