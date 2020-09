Azienda nata nel 2008 per voglia e amore per la propria terra da parte del titolare Salvatore Capalbi

Un’azienda giovane e dinamica, che fa dell’eccellenza la propria ragione di vita. Stiamo parlando della Fattoria Donna Tina, ubicata nel cuore dell’Alta Collina Materana nel comune di Stigliano in provincia di Matera. Immersa nella natura in una zona incontaminata con un’estensione di circa 55 ettari, con oltre quattromila piante d’olivo di varietà tipiche delle zona. L’azienda nasce nel 2008 per voglia e amore per la propria terra da parte del titolare Salvatore Capalbi, con lo scopo di creare, utilizzando le risorse disponibili sul territorio, dei prodotti made in Basilicata. Un lavoro fatto di passione ma soprattutto di grande professionalità, che ha portato a conoscere in tutto il mondo la genuinità dei propri prodotti.

Dalla pasta di grano duro bio, all’olio extravergine di oliva bio, poi le farine biologiche, il miele bio, le confetture extra, la cioccolata al latte di asina, e i cosmetici con latte di asina e olio d’oliva. Donna Tina produce prodotti biologici di filiera corta e controllata conservando la semplicità e le tradizioni locali, ed ha la Certificazione Biologica per tutti i prodotti secondo lo standard Europeo (BIO), USA (NOP), e Canadese (COR). In corso di rilascio la certificazione biologica secondo il disciplinare Giapponese (JAS) e la Certificazione Halal per il mondo arabo. Nel marzo 2017 viene riconosciuta come Eccellenza Italiana (codice Id 7735). L’azienda si occupa anche di attività didattiche per le scuole, progetti di educazione sociale e ambientale, trekking someggiati.

Inoltre è impegnata nel sociale, con l’impiego di persone svantaggiate di tutte l’età, sesso, etnia e nazionalità, diversamente abili, tossicodipendenti, non vedenti e con problemi di ansia. Nel 2011 grazie all’elevata qualità e proprietà della materia prima, olio e latte di asina, nasce una linea cosmetica: Sara Cosmetici, con i prodotti che vengono venduti in oltre 50 paesi al mondo. Sul sito www.donnatina.it/it/ è possibile inoltre visionare tutta una serie di attività svolte nel corso di questi anni, oltre che collegarsi allo store per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti tutti certificati e di altissima qualità.