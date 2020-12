Crolla il Sud sull’onda negativa del Nord, Istat in controtendenza

Flessione della Basilicata, meno il 21,3 per cento, riguardo le esportazioni commerciali verso l’estero. Il rapporto sulle esportazioni commerciali dell’Istat, evidenzia un crollo del Sud per le produzioni esportate verso l’estero. Numeri molto chiari: nei primi nove mesi dell’anno, la flessione tendenziale dell’export interessa quasi tutte le regioni, più accentuata per Sardegna, meno 39,9 per cento, Valle d’Aosta meno 24,5 per cento, Sicilia meno 21,4 per cento e Basilicata, meno 21,2 per cento. Le performance negative di quattro regioni – Piemonte, meno 17,6 per cento, Lombardia,meno13,4 per cento, Veneto, meno 11,0 per cento ed Emilia-Romagna meno 10,6 per cento, spiegano oltre i due terzi del calo su base annua dell’export nazionale. Solo Molise più 31,4 per cento e Liguria meno 1,1 per cento registrano, nel confronto con i primi nove mesi del 2019, un aumento delle esportazioni.

Nel periodo gennaio-settembre 2020, l’export registra una diminuzione su base annua marcata e diffusa a livello territoriale, più ampia per le Isole, in misura minore, per il Nord-ovest, contenuta per il Centro, il Nordest, a soffrire è appunto il Sud meno meno 10,1 per cento. Il contributo maggiore alla diminuzione delle esportazioni nazionali, nei primi nove mesi del 2020, derivano dal calo delle vendite di Piemonte, meno16,2 per cento e Lombardia, meno 14,3 per cento verso la Germania, di Piemonte meno il 17,8 per cento, Lombardia, meno 15,3 per cento ed Emilia-Romagna, meno 12,5 per cento verso la Francia e di Lazio, meno 34,0 per cento, Piemonte meno 22,6 per cento ed Emilia-Romagna, meno 13,5 per cento verso gli Stati Uniti. Dato preoccupante resta quello del Sud che continua a manifestare notevoli difficolta per la produzione verso l’estero trainata anche da un dato negativo della produzione del Nord. La Basilicata resta praticamente ferma.

Oreste Roberto Lanza