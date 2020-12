Dal 21 dicembre gli spostamenti sono vietati anche per chi si troverà nelle zone gialle

Lockdown in tutta Italia a Natale e a Capodanno per evitare la terza ondata: il Governo lo comunica dopo un giorno di libertà più o meno nazionale e parte dei territori in zona gialla. Inclusa Milano e la Lombardia, il governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi. I segnali non sono buoni e in moltissime città domenica 13 dicembre ci sono stati assembramenti che hanno evidenziato una totale incoscienza della popolazione che probabilmente ha male interpretato concessioni e dati. Numerosi stati europei tra cui la Germania, scelgono di puntare alla prudenza con lockdown totali ed anche l’Italia oggi si orienta in tal senso, è in corso di valutazione solo una deroga per i paesi sotto i 5000 abitanti, che probabilmente avranno la possibilità di spostarsi entro 30 chilometri circa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha però ancora deciso quale strumento legislativo verrà utilizzato per introdurre la deroga, anche se ieri si è sbilanciato sulla possibilità che sia il Parlamento a modificare il decreto legge in via di conversione. La situazione è critica ma le feste e il clima natalizio sembrano annebbiare il buon senso di governatori e cittadini. Il pericolo di una terza ondata nei primi mesi del 2021 è evidente. Le regole sugli spostamenti non comprese rischiano di portare a conseguenze irreversibili ed anche per il Governo oggi è evidente.

Dal 21 dicembre gli spostamenti sono vietati anche per chi si troverà nelle zone gialle, fatta eccezione per chi raggiunge il proprio domicilio o residenza, o chi si sposta per motivi di lavoro, salute o emergenze comprovate. Allo stato attuale infatti le restrizioni agli spostamenti tra regioni e comuni inserite nel decreto legge 2 dicembre n. 158 e nel Dpcm 3 dicembre, prevedono che a prescindere da quello che sarà il colore delle regioni:

• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra regioni diverse;

• il 25 e il 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi (salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

• sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

"Non vedo nei numeri, a oggi, la sicurezza per poter riaprire. Abbiamo ancora troppi decessi, il che significa che i contagiati delle scorse settimane erano molti di più. Il rischio è troppo alto". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull'ipotesi di allentare le restrizioni in vista delle festività. Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, è stato chiaro: "Se vogliono rimuovere o cancellare o allentare i vincoli agli spostamenti in tutti i comuni italiani a Natale ci troveranno contrarissimi, a me e anche Speranza.

Se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni interni, il Parlamento ha i mezzi per farlo - ha ribadito a Skytg24 - Siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo. L'appello agli italiani è dunque quello di rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione". Il concetto è chiaramente condiviso anche dall'Istituto superiore di sanità. "No agli allentamenti su misure e mobilità o si avrà inevitabilmente un'inversione della tendenza. Si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi in Italia e in Europa. La tendenza è alla decrescita ma il numero è ancora significativo – spiega il presidente della Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 - La situazione epidemiologica rimane grave e si raccomanda che una modulazione delle misure di mitigazione nelle regioni e nelle province autonome eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione, perché si rischia una rapida inversione della tendenza. Dobbiamo evitare che il rilassamento delle misure adottate in questi giorni comporti una ricrescita dei nuovi casi" sottolinea Brusaferro.

Silvia Silvestri