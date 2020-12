Un dato molto rassicurante per l'intero territorio lucano

La Basilicata si ritaglia una buona posizione nel settore agroalimentare italiano, questo evidenzia l’analisi del XVIII Rapporto Ismea-Qualivita 2020 riferita alla situazione del 2019. La relazione dell’istituto di servizi per il mercato Agricolo, attesta la solidità del settore agroalimentare italiano e la forza di promuovere lo sviluppo nell’intero territorio italiano, in una fase di difficoltà legata all’emergenza Covid-19.In linea generale, i dati economici della “Dop Economy”, relativi al 2019, evidenziano un settore di primaria importanza e in crescita: 16,9 miliardi di euro il valore della produzione, più 4,2 per cento in un anno; un contributo del19 per cento al fatturato complessivo dell'agroalimentare italiano e un export da 9,5 miliardi di euro, più 5,1 per cento in un anno, che corrisponde al 21 per cento delle esportazioni nazionali di settore. Un lavoro frutto del lavoro di oltre180.000 operatori e l’impegno dei 285 Consorzi di tutela riconosciuti.

Una buona fetta di questo mercato viene attribuito al territorio lucano: proprio nel2020 è stato registrato l’Olio Lucano Igp e la Mozzarella di Gioia del Colle Dop, quale prodotto lucano- pugliese. Tra cibo e vino, in tema di Dop, Igp e Stg, la Basilicata vanta 22 prodotti, con un impatto economico del comparto che nel 2019 ha portato in cassa ben 14 milioni di euro. Per quanto riguarda le variazioni percentuali relative all’ impatto economico “Dop Ipg” per regione, la Basilicata, sul fronte cibo, registra dal 2018 al 2019, un più 10 % ponendosi al 19esimo posto con 13 prodotti Dop. Mentre sul versante vino, la variazione positiva è stata più consistente. In generale la Basilicata ottiene una buona prestazione facendo registrare ben 14 milioni di valore alla produzione: più due milioni di valore alla produzione per il cibo, più 10,4 per cento rispetto al 2018 e ben 12 milioni di valore alla produzione per il vino, un più 6 per cento rispetto al 2018. Un dato rassicurante per il territorio lucano.

Oreste Roberto Lanza