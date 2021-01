In box

l'Azienda sanitaria provinciale ha avviato stamani uno screening sulla popolazione scolastica

Dopo le operazioni di testing su alunni, personale docente e personale Ata già effettuate nel mese di dicembre 2020 a Potenza (4.452 tamponi) e Melfi (1354 tamponi), riprende da domani, in accordo con l’Assessorato alla Salute e il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, lo screening con tamponi antigenici rapidi sulla popolazione scolastica nei Comuni della Provincia di Potenza con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.



Si partirà oggi nei Comuni di Rionero in Vulture, Lavello ed Avigliano e la prossima settimana a Venosa e Lauria. L’attività di screening, che diventa particolarmente importante in previsione anche della prossima riapertura delle scuole in Basilicata, si inserisce tra le operazioni di testing, già diffusamente avviate nei mesi passati, su tutte le realtà scolastiche che presentino situazioni epidemiologicamente significative.

A Vietri di Potenza invece, il sindaco, Christian Giordano, ha annunciato la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio: a causa "dell'evolversi dell'emergenza sanitaria causata dai contagi al Covid-19" le scuole elementari e medie del comune non riapriranno quindi il 7 gennaio.