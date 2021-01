L’intervento per un valore complessivo di circa 5,2mln riguarda la tratta dal km 88,400 al km 100,600

Prenderanno il via, a partire da lunedì 11 gennaio 2021, i lavori del 1° stralcio – Lotto F relativi alla realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la SS407 “Basentana”, in provincia di Matera. L’intervento, per un valore complessivo di circa 5,2 milioni di euro, riguarda la tratta dal km 88,400 al km 100,600, tra i territori comunali di Pisticci e Bernalda. La nuova barriera spartitraffico è un prodotto interamente ideato e realizzato da Anas con alte performance di resistenza negli spazi ridotti, aspetto che risponde puntualmente alle esigenze di molte tratte della rete stradale Anas. Queste barriere centrali sostituiranno in molte tratte delle statali Anas la doppia striscia continua, con rilevanti benefici in termini di sicurezza per il traffico veicolare.

Nel dettaglio, la prima fase delle attività rende necessaria la chiusura di un tratto di 700 metri della carreggiata nord (in direzione Potenza) nella tratta che precede lo svincolo di Bernalda situato al km 92,200; la circolazione verrà deviata lungo la carreggiata sud (in direzione Metaponto), opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione. L’ultimazione di questa prima fase è prevista entro la fine del mese di febbraio. I lavori proseguiranno poi, progressivamente, lungo le altre tratte, a partire dalla direzione Metaponto; il completamento dell’intero intervento (1° stralcio–Lotto F) è previsto entro l’estate 2021. Nel contempo, il medesimo intervento di realizzazione dello spartitraffico centrale prosegue su altri tre fronti di lavorazione, attualmente operativi – in tratti saltuari – tra il km 40,000 ed il km 50,400 della “Basentana”, per un valore complessivo d’investimento di oltre 20 milioni di euro. I lavori si inseriscono nell’ambito del più ampio intervento di potenziamento dell’itinerario Basentano (costituito da SS407 e Raccordo Autostradale 5).