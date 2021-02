I contratti di stabilizzazione riguarda diciotto ostetriche in carico all'Azienda potentina

Nel corso della mattinata odierna si è tenuta, nella Palazzina Amministrativa dell’AOR San Carlo di Potenza, la firma dei contratti di stabilizzazione di 18 ostetriche dell’Azienda. In esecuzione del D.Lgs. 75/2017 che, all’articolo 20 dispone misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, l’AOR San Carlo ha proceduto, in coerenza e nel rispetto del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021/2023, per l’annualità 2021, alla stabilizzazione delle seguenti figure professionali: ostetriche, infermieri, tecnico di radiologia, oss e, per il personale amministrativo, un collaboratore e due assistenti, per un totale di 32 unità.

Lo rende noto il Direttore Generale Giuseppe Spera che si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto, perché “contribuisce a rafforzare la offerta ospedaliera da un lato e il lavoro degli uffici amministrativi dall’altro, nell’ottica della soddisfazione dei bisogni di salute provenienti dalla comunità”. Lo stesso Direttore Generale rammenta che “la stabilizzazione rappresenta un tassello del più complessivo Piano dei Fabbisogni, nell’ambito del quale è prevista l’assunzione di 201 unità di personale dirigente e 269 unità di personale del comparto, nella prospettiva di un consistente rafforzamento del contingente aziendale che tiene conto sia della necessaria sostituzione del personale collocato in quiescenza che della volontà di potenziare le risorse umane in organico”.