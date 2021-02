"Servono politiche industriali adeguate ai grandi cambiamenti che ci aspettano"

È stato nominato Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi Eustachio Papapietro, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera. Premiato per il costante e parsimonioso lavoro svolto in un anno e mezzo nel Gruppo di Matera, nel corso del Consiglio Nazionale del 29 gennaio, il materano Eustachio Papapietro è stato scelto con consapevolezza dal Presidente nazionale Luca Adinolfi, in carica dallo scorso 12 novembre, per l’importante ruolo di Vice Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi. Trentasei anni, Eustachio Papapietro è amministratore unico di Rade Scarl e socio di Ondatel Srl, aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni e servizi ICT. Da luglio 2019 ricopre le cariche di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera e di componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Vito Gaudiano, Direttore di Confapi Matera, la nomina di Papapietro è motivo di orgoglio per un’Associazione del Mezzogiorno poter esprimere il Vice Presidente degli imprenditori under 40.

Il Direttore ha ribadito l’importanza e la centralità del Gruppo Giovani Imprenditori nel sistema Confapi e ha assicurato il massimo supporto dell’Associazione e dei suoi vertici a Eustachio Papapietro nel suo lavoro a livello nazionale. Il neo Vice Presidente nazionale, che resterà in carica per il prossimo triennio, si è particolarmente distinto, insieme ai Giovani Imprenditori di Confapi Matera, per l’organizzazione de “LA PR1MA”, evento di portata nazionale che si è tenuto nella città dei Sassi a ottobre 2019 con un enorme successo e un’eco ancora viva dopo più di un anno. Papapietro è stato membro della Giunta nazionale uscente dei Giovani Imprenditori Confapi, presieduta da Jonathan Morello Ritter. Nel Consiglio Nazionale il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera era rappresentato, oltre che dal Presidente, dalla Vice Presidente Lucia Scalera, dell’azienda BPM.

Oggi cosa rappresenta questo traguardo per te e per il nostro territorio?

"Questo risultato è un riconoscimento alle attività svolte dal gruppo giovani di Confapi Matera in questi ultimi anni. È fondamentale, per noi giovani, partecipare attivamente, con idee e proposte, nel ricostruire il Paese nuovo che uscirà da questa crisi. Questa volta, voglio e dobbiamo essere protagonisti del domani che verrà, specie noi del sud che non possiamo perdere questa ennesima occasione per colmare lo storico divario con il resto del territorio".

Nuovi progetti in cantiere?

"Oggi io, come tutti gli imprenditori, sono impegnato in azienda nell’arginare gli effetti economici di questa pandemia e nel disegnare le strategie per agganciare la ripresa. In questo un ruolo importante lo svolgerà proprio il sistema della rappresentanza datoriale. Servono politiche industriali adeguate ai grandi cambiamenti che ci aspettano, è questo l’obiettivo su cui, prima di tutto, serve lavorare".

Silvia Silvestri