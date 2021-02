Sono trascorsi ormai sette mesi dalla pubblicazione degli avvisi di gara

Nel Metapontino si sta consumando l'ennesima vicenda di sfruttamento dei migranti che lavorano per la filiera agroalimentare e costretti a vivere in condizioni incivili in casolari e sotto i ponti. La Regione Basilicata con avvisi pubblici del luglio scorso, utilizzando i fondi U.E Supreme inseriti nel piano nazionale anticaporalato, ha assegnato alla coop Polis e all'Arci le attività relative alla ospitalità in strutture ricettive, con i relativi servizi, trasporto e varie attività di mediazione, comprese quelle anticovid e del servizi per l'impiego.

Alla data odierna l'Arci ha sottoscritto la convenzione ed è pronta ad operare mentre la Polis non ha messo a disposizione la struttura ricettiva offerta. Si tratta di una vicenda grave che va affrontata e sbloccata con urgenza. Sono trascorsi sette mesi dalla pubblicazione degli avvisi di gara. Oltre al rischio di perdere le risorse della U.E. si manifesta la irresponsabilità di una componente del privato sociale verso quanti hanno bisogno di un posto letto e dei servizi finanziati con gli avvisi. Occorre fare subito per attuare gli interventi: con una azione risolutrice della Regione, ente attuatore del Suprime e della Prefettura di Matera.

Pietro Simonetti

Tavolo Anticaporalato /Ministero Lavoro