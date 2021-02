Sarà la dottoressa Carmelisa Dammaro ad occuparsi dei pazienti bisognosi di cure

Interessante ed originale iniziativa della dottoressa Carmelisa Dammaro che ha deciso di investire nella sua terra di origine, nella città di Policoro, con un ambulatorio dedicato all’obesità, che oggi è uno dei problemi emergenti nella popolazione, causa di uno stile di vita inadeguato sotto il profilo della corretta alimentazione e della scarsa attività motoria. Laureata in Chirurgia Generale con la specializzazione in Chirurgia Bariatrica, la brillante 36enne ha conseguito la laurea presso l’Università la Sapienza di Roma nel 2010 e specializzata all’università Milano Bicocca nel 2016. Da maggio 2015 fino a novembre 2020 ha lavorato in Francia come Chef de Clinique presso l’ospedale Antoine Beclere, centro specializzato in Chirurgia Bariatrica e che circa due anni fa era il primo ospedale pubblico in Francia per l’obesità. Attualmente si trova a Milano e lavora presso l’Humanitas di Rozzano nell’Unità operativa di Chirurgia Bariatrica diretta dal Dott. Marinari. Abbiamo scambiato con lei due chiacchiere telefonicamente per capire meglio di cosa si tratta questa nuova apertura ed altro ancora.

Dopo anni di esperienza fuori ha deciso di investire nella nostra regione facendo ritorno nella sua terra, come mai questa scelta?

“Dopo quasi sei anni trascorsi in Francia tornare mi sembrava un pò un salto nel buio. Oggi posso dire di essere entusiasta di essere tornata in Italia anche perché, con l’apertura di questo ambulatorio, avrò la possibilità di tornare spesso nella mia terra e offrire un servizio ai miei concittadini”.

Dottoressa Dammaro ci spiega in cosa consiste il suo lavoro nel nuovo ambulatorio che ha aperto a Policoro?

“Io sono un Chirurgo Generale. Durante la mia formazione all’estero mi sono specializzata in Chirurgia Bariatrica. Il mio ambulatorio si occuperà di seguire i pazienti con problemi di peso. L’obiettivo é informare e far comprendere loro i benefici che la chirurgia e il conseguente dimagrimento possono avere sulla salute e di accompagnarli, anche dopo l’intervento chirurgico, in quello che sarà un vero e proprio miglioramento della qualità di vita”.

Chi può rivolgersi a lei e per quali patologie specifiche?

“Da me potranno rivolgersi tutti quei pazienti che hanno problemi di sovrappeso. L’obesità é alla base di tante altre patologie come ipertensione arteriosa, diabete e apnee notturne. La chirurgia bariatrica va considerata nella prospettiva del miglioramento di queste comorbiditá”.

Secondo lei la Pandemia ha cambiato lo stile di vita di ognuno di noi, pensa che anche nell’alimentazione possano esserci stati dei cambiamenti? Se si quali?

“La pandemia ha scatenato atteggiamenti opposti. Chi ha avuto a disposizione più tempo ha anche potuto curare maggiormente l’aspetto alimentare e chi, forse, nel cibo, ha trovato più una scappatoia o un conforto in questo periodo così difficile, che speriamo possa passare molto presto”.

Per info e prenotazioni: 351 7751701 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.