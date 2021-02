L’inaugurazione è prevista per sabato 27 febbraio in località Mezzana Salice

Sarà ufficialmente inaugurato, con le dovute precauzione dettate dall’emergenza sanitaria in atto, sabato 27 febbraio alle ore 16,00 il Presidio Permanente di Naturempatia Applicata sito a Mezzana Salice di San Severino Lucano. Il presidio, realizzato in una struttura messa a disposizione dell’amministrazione comunale guidata da Franco Fiore, è stata allestita dall’associazione Lucaniaworld, guidata da Michele Tricarico. All’apertura dei battenti, sabato, seguirà il tracciamento dell’orto sinergico naturempatico finalizzato alla successiva realizzazione di un impianto sinergico-naturempatico, formato da bancali per la produzione di piante e ortaggi. I volontari di Lucaniaworld coordineranno le attività che saranno svolte insieme ai cittadini locali e ai minori richiedenti asilo, ospiti del Progetto 1458 SIPROIMI – MSNA di San Severino Lucano.

I partecipanti si confronteranno con l’auspicabile acquisizione di culture sociali del volontariato della reciprocità, programmando coltivazioni sperimentali sinergiche naturempatiche, cura dei luoghi di svolgimento degli stessi e laboratori naturempatici programmati sulla base della formazione di Gruppi di Progetto delle culture del benessere naturempatico, che praticheranno attività sociale con formazione informale. “Per noi è un onore poter ospitare l’iniziativa di Lucaniaworld, in primis perché offriamo e rivitalizziamo uno spazio in cui poter sperimentare coltivazioni, poi perché grazie a tali attività promuoviamo il volontariato sociale e l’integrazione fra diverse culture, e poi ancora perché creiamo un ulteriore punto di attrazione turistica legato tra l’altro al benessere psicofisico e sociale oltre che naturale e scientifico”.

E Tricarico di Lucaniaworld afferma: “Lavorare insieme per promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e l’innovazione attraverso studi, ricerche e sperimentazioni pre-scientifiche naturempatiche, non significa generare slogan ma raggiungere obiettivi in supporto alla comunità, ai livelli istituzionali, scientifici, accademici e politici. Istituzioni e parti sociali da anni perseguono questo obiettivo impegnandosi nella ricerca di forme e modalità di collaborazione che mettano in comune professionalità ed esperienze diverse - maturate nei rispettivi ruoli e competenze, in libere pratiche per realizzare azioni e iniziative a sostegno del sano e del naturale, per salute e sicurezza nel mondo delle attività lavorative e non”.