Tradizioni ed usi di una cucina dai sapori semplici ma genuini

Nella grande varietà enogastronomica italiana spesso non si tiene conto di una cucina regionale che invece andrebbe apprezzata molto di più: si tratta di quella valdostana, dai sapori semplici ma genuini. Vediamo quindi quale potrebbe essere un tipico pranzo valdostano con una proposta per primo, secondo e dolce da preparare a casa.

Primo: gnocchi alla bava

Sono molte le specialità enogastronomiche offerte dalla Valle d’Aosta, un territorio che può offrire molti prodotti davvero gustosi. Per questo motivo la tradizione offre diverse alternative di primi piatti, tra questi oggi vedremo i deliziosi gnocchi alla bava. Prima di procedere con questa ricetta, però, è bene soffermarsi anche sulla scelta del vino per accompagnare nel miglior modo possibile questo pranzo tipico. Nel territorio valdostano si trovano infatti diverse cantine molto apprezzate, tanto che oggi sul web è possibile trovare i migliori vini valdostani su Tannico.it, ad esempio, così da degustare alcune delle etichette locali, scegliendo magari un buon bianco regionale. Gli gnocchi alla bava sono un primo molto semplice da realizzare ma allo stesso tempo gustoso e nutriente, indicato più che altro per le stagioni più fredde. La preparazione può essere leggermente più lunga se si fanno a mano gli gnocchi, che però sono ovviamente anche tranquillamente acquistabili già pronti. Per realizzare questa ricetta basta preparare la salsa mettendo in un pentolino 350 grammi di latte, 50 grammi di panna fresca liquida e 300 grammi di fontina tagliata a cubetti, per poi condire l’impasto con sale e pepe nero e lasciarlo sul fuoco a fiamma dolcissima, mescolando il tutto per ottenere una soluzione ben amalgamata. Dopo basterà cuocere a dovere gli gnocchi e aggiungere questo fantastico condimento.

Secondo: gratin di pane e fontina

Anche questo è un piatto semplice ma gustoso e sostanzioso, il gratin di pane e fontina tipico della Valle d’Aosta nasce soprattutto per combattere gli sprechi di cibo riutilizzando il pane vecchio. Gli ingredienti sono 6-8 fette di pane raffermo o in cassetta, 150 grammi di fontina, due uova, mezzo litro di latte, burro, pancetta, sale e pepe.

Per la preparazione bisogna prima di tutto sbattere le uova in una terrina con latte, parmigiano, sale e pepe; poi, una volta imburrata una pirofila, si dispongono sul fondo le fette di pane, si versa il composto di uova e latte e si ricopre il tutto con fettine di fontina e pancetta a dadini. A questo punto basterà infornare la pirofila per cuocere il gratin a 190° per almeno 25 minuti, finché non si formerà una crosta dorata sulla superficie.

Dolce: tegole valdostane

Per finire questo pasto tipico valdostano niente di meglio delle tegole, biscotti croccanti e gustosi caratteristici della regione. Per prepararli servono 200 grammi di zucchero, 60 grammi di nocciole, 80 grammi di mandorle, 60 grammi di burro, 60 grammi di farina, una bustina di vanillina e quattro albumi di uova.

Frullate con un mixer zucchero, mandorle e nocciole e poi unite il tutto agli albumi, aggiungendo anche burro, farina e vanillina e impastando finché non si ottiene un composto liscio; poi basterà stendere l’impasto con un mattarello e ricavarne le tegole, con la loro tipica forma a disco sottile, e infornarle a 180° per 7-10 minuti.