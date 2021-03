Non si escludono temperature in calo ovunque con il ritorno delle piogge e delle nevicate

Se i modelli delle ultime ore dovessero essere confermati anche per i prossimi due giorni, la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata dal ritorno del freddo con un clima prettamente invernale. Sono queste le previsioni meteo che si prospettano per i giorni a seguire, con un piccolo assaggio di primavera che dovrebbe lasciare il posto ad un ritorno dell'inverno. Non si escludono pertanto temperature in calo ovunque con il ritorno delle piogge e delle nevicate anche a quote piuttosto basse con il freddo che potrebbe durare tutta la prossima settimana.

L'anticiclone atlantico infatti sembra intenzionato a spingersi con decisione verso il Mediterraneo e sui Balcani, con l'Italia che verrà probabilmente investita dai venti freddi da Nord nei primi giorni della settimana, con un progressivo calo termico, con tempo instabile sul medio versante adriatico e al Sud. I venti saranno un pò ovunque sostenuti con le temperature che comunque inizieranno inevitabilmente ad abbassarsi gradualmente.