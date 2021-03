I consigli della dottoressa Dammaro che spiega importanti accorgimenti da seguire nell’alimentazione

Sottoporsi ad un intervento chirurgico non è una cosa semplice, specialmente al giorno d’oggi in piena pandemia per via del Covid-19 che ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni ad entrare in una sala operatoria. Ma la salute e il benessere non possono aspettare all’infinito. Sono tanti i dubbi e le perplessità che offuscano la mente di ognuno di noi, spesso ci si informa più attraverso il passaparola e il web, piuttosto che ricorrere all’esperienza di esperti: la narrazione di casi personali diventa un riferimento, così come le notizie che provengono dai media che possono alimentare ansie nei confronti dei possibili rischi sanitari. Una cosa però è certa, la corretta alimentazione è fondamentale per chi deve affrontare un evento così delicato. Ecco allora che la dottoressa Carmelisa Dammano, Laureata in medicina con specializzazione in Chirurgia Generale, dedicandosi alla Bariatrica, che da poche settimane ha aperto un ambulatorio dedicato all’obesità nella città di Policoro, da alcuni fondamentali consigli sotto l’aspetto dell’alimentazione.

Prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico bisogna mantenere una dieta sana, in cosa consiste in particolare?

“Prima dell’intervento chirurgico – spiega la dottoressa Dammano - consigliamo sempre ai nostri pazienti di iniziare a prendere dei piccoli accorgimenti come ad esempio:

• Imparare a mangiare lentamente per poter favorire il senso di sazietà;

• Idratarsi con almeno 1,5/2 litri d’acqua al giorno;

• Diminuire l’introito di dolci;

• Non “spiluccare” tra i pasti;

• Imparare a eseguire 3 pasti principali e 2 spuntini;

• Abolire le bevande gassate;

• Fare un po’ di attività fisica, anche delle semplici passeggiate.

Sono delle regole che dovranno seguire sempre quindi iniziare a prendere subito queste buone abitudini agevola anche il post operatorio immediato”.

Quali sono gli altri accorgimenti da seguire per evitare delle complicanze?

“Nel post operatorio tutti i pazienti devono mettere in pratica le stesse regole che devono seguire prima dell’intervento. Solo durante il primo mese consigliamo una dieta specifica. Inoltre viene suggerito a tutti i pazienti di smettere di fumare prima dell’intervento”.

Come bisogna rilassarsi prima di un intervento chirurgico, ci sono delle tecniche particolari?

“No nessuna tecnica particolare. Io tengo sempre a specificare ai pazienti, durante la prima visita, tutti i rischi oltre che i benefici dell’intervento chirurgico. Magari non aiuta a rilassarsi ma l’informazione del paziente é alla base per creare un rapporto di fiducia con il proprio chirurgo”.



