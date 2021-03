"Il maestro è colui che non ricerca fedeli e non vuole fabbricare replicanti". Senise sempre nel cuore del prof.

Conservo gelosamente la dedica che Enzo mi fece sul suo libro Complessità. Era il 1990.

«A un giovane amico di vecchie complessità scrisse allora».

Nel 2015, io e Gianni Marocci, abbiamo dedicato il libro, scritto a quattro mani, Ospitalità, a Enzo Spaltro.

In quei ringraziamenti scrivevamo:

«Il maestro è nell’anima e dentro all’anima per sempre resterà, dice Paolo Conte.

Ma chi è il maestro…

Il maestro è colui che non ricerca fedeli e non vuole fabbricare replicanti.

Il maestro è colui che insegna la passione e il rispetto.

Il maestro può essere un padre, un fratello, un figlio, un amico.



Essere maestri è una fortuna.

Avere maestri è una ricchezza: vuol dire avere la capacità di saperli riconoscere, di saperli scegliere.

Un maestro che è nell’anima e dentro all’anima per sempre resterà…

È un ospite nascosto, qualcuno che ci insegna a guardare gli altri senza avere obblighi nei loro confronti e neppure nei suoi.

Un maestro in tal senso è come l’ospitalità, gratuita: priva di reciprocità.

Per questo rivolgiamo un ringraziamento particolare al nostro ospite nascosto, Enzo Spaltro, come prefazione di tutto».

Nel luglio del 2018 a Casteldimezzo, col canto delle cicale come sottofondo, abbiamo parlato di amicizia, di guerra, dei suoi progetti, sì aveva sempre nuovi progetti in testa, di Senise, dei suoi ricordi d’infanzia.

Il 3 luglio 2019 a Bologna al suo novantesimo compleanno tra le altre cose disse:

«Il futuro dell’apprendimento passerà inoltre attraverso il rifiuto della cultura bellica e della vendetta e l’uso sempre crescente di una giustizia del perdono, seguendo il principio che “perdonare sempre/dimenticare mai”. Chi non sa perdonare non può imparare molto. Il perdono invece allarga le vie dell’apprendimento. Si può arrivare al perdono, sia attraverso la bellezza cioè al futuro, che attraverso la cittadinanza, cioè al passato. Preferire il perdono non significa dimenticare ma preferire un futuro di benessere e di bellessere e non una giustizia come il sistema carcerario in cui vengono progressivamente affermati i principi della vendetta e non quelli del bellessere futuri».

Ho in mente l’ultima telefonata nella quale ci eravamo accordati per il prossimo viaggio a Senise, a maggio; gli avevo anche promesso che saremmo andati a Noepoli. Dove voleva andare e non c’era mai stato.

Per chiudere questi ricordi disordinati e confusi mi viene in soccorso Mario Luzi

… di nuovo «quanta vita»

ché non si percepisce mai la vita

così forte come nella sua perdita

Mi piace pensare a te così. Perché con la morte si può trattare soltanto con la fede o con la poesia.

Pino Rovitto, 26 marzo 2021