Numerosi sono i progetti musicali con esibizioni su innumerevoli palchi d’Italia

Basilicata terra di musica e artisti di qualità, giovani emergenti nella valle del Sinni. A Latronico, comune in provincia di Potenza, c’è un gruppo da un nome particolare e in continua crescita: “Agronomist”. Dopo l’ottimo successo dell’ultimo brano Hype blog, prodotto da HLMNSRA che parla dell’ansia da opinionista, il lavoro non manca davvero con un nuovo EP in uscita con gli Smania Uagliuns, cui, probabilmente, farà seguito anche un nuovo album, con un interessante progetto da solista. “Agronomist” per indicare il piccolo centro di Agromonte, frazione del centro cittadino di Latronico, luogo di nascita del group sounds, musa ispiratrice per la propria musica.

Due i protagonisti principali del nascente gruppo, i musicisti lucani Massimo Cantisani e Vincenzo Lofrano I due artisti “Made in Basilicata”, o meglio, “Made in Latronico”, sono legati da una profonda amicizia e una collaborazione duratura che li ha visti protagonisti in diversi progetti musicali oltre che ad esibirsi su innumerevoli palchi in giro per l’Italia, per poi dedicarsi ad altre idee e proposte da solisti o con altre band. Giovani artisti che il Covid 19 non è riuscito a fermare tra nuove uscite e progetti che prenderanno vita nel prossimo futuro. In particolare Massimo Cantisani ha da poco pubblicato il suo primo EP da solista dal titolo “D’amore e d’altre scuse”, anticipato dal videoclip del singolo “Non vuoi più”.

Ma i due musicisti latronichesi sanno cosa vogliono in concreto: “Stiamo cercando in questo periodo di ricaricare un po’ le energie per avere tra qualche tempo tante cose da dire”. Due artisti dinamici e a tutto tondo, divertenti, ironici ma allo stesso tempo profondi, umili e alla continua ricerca di nuove esperienze e contaminazioni, portandosi sempre dietro, nonostante il grande girovagare per l’Italia e l’Europa, il fortissimo legame con la propria terra d’origine e, in particolar modo, con Agromonte e Latronico.

Oreste Roberto Lanza