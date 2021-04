Note classiche con un timbro moderno e un videoclip interamente girato in Basilicata

Alcune volte tutti ci chiediamo: cos’è la buona musica?. Si potrebbe rispondere: la buona musica è un discorso, che ha delle tensioni interne, che è temporale, non statica. Che a volte riesce ad esprimere tutte le energie come quelle di un suo umile manovale. Nel bravo "Flyaway”,composto a febbraio e dal 26 marzo scorso online su tutti i social, del compositore e violinista pisticcese, (ha studiato presso il conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera), Domenico Masiello, si possono ascoltare ed assaporare sonorità intime e narrative in cui stile classico e moderno.

Una eccellenza lucana, Domenico Masiello è stato vincitore sin da giovanissimo di numerosi concorsi, dando origine, origine con Eliana De Candia a Duo Octo Corda e esibendosi in numerose sale da concerto in Italia e all’estero. Insieme al brano, la videoclip interamente girato in Basilicata, in particolare nei luoghi natii dell’artista, con il bravo photographer Rocco Grieco. “La Lucania – precisa Domenico Masiello, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- sfruttandone la sua bellezza incontaminata e la sua purezza”. Il brano, concepito per violino, pianoforte e percussioni e prodotto con la Mix e Mastering Online di Piero Lo Senno, è ottima musica, un misto di classico e contemporaneo con un unico linguaggio. “È un bravo strumentale – sottolinea Domenico Masiello –dello stile new age in cui fondamentalmente ho cercato di far confluire stile classico e stile moderno. Il bravo è stato composto a seguito della perdita di un caro amico, riversando nella musica, in maniera catartica, le emozioni e il dolore”. Flay Away capofila di un grande progetto.

“È il primo di una serie di brani – aggiunge Domenico Masiello- alcuni sono stati già scritti, altri sono in via di definizione, rientranti in un progetto più vasto che sto conducendo insieme con il collega e amico Federico Longo. L’obiettivo è quello di cercare di portare la musica classica a più alti livelli di fruibilità”. Un progetto lungo ma probabilmente pieno di altre emozioni. “Il progetto –conclude Domenico Masiello - e una sorta di percorso molto lungo e riguardano cover di brani degli anni 80 rifatte in modo classico, altre sono d’autore e in via di definizione. Per ora, a causa della pandemia, tutto sta avvenendo a distanza, senz’altro dopotutto sarà completato”. Un lavoro musicale che non si ferma qui. A Pisticci c’è un altro interprete fondamentale: la Mix e Mastering di Piero Losenno. Uno studio di registrazione nato da poco e con il quale da tempo collabora anche Domenico Masiello.

Oreste Roberto Lanza