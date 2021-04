Tra gli scontrini sorteggiati l’importo più basso è di 10,66 euro

Nella lotteria degli scontrini c’è anche il capoluogo lucano. Dei 10 premi da 100mila euro tre sono andati nel Sud Italia, oltre a Palermo, Ginosa, la fortuna ha baciato anche Potenza. Oltre ai premi per i clienti ne sono previsti altri 10 da 20mila euro per i commercianti presso cui è stato effettuato l'acquisto. La comunicazione dei codici è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul proprio profilo Twitter. L’estrazione è avvenuta nella giornata di ieri, seconda mensile della lotteria: oltre 685 milioni i biglietti “virtuali” in corsa per questa estrazione, con oltre 22 milioni di scontrini emessi nel mese di marzo, con una crescita del 33,56% rispetto al mese di febbraio. Prossima estrazione mensile si terrà giovedì 13 maggio, per gli scontrini di aprile; giovedì 10 giugno le prime estrazioni settimanali del 2021, con 15 premi da 25mila euro per i clienti e 15 da 5mila per gli esercenti per gli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno. Dall’estrazione ultima è emerso che gli scontrini sorteggiati hanno un valore di acquisto che variano da poco più da 10 a 130 euro, l’importo più basso è di 10,66 euro del 29 marzo, quello più alto di 130,25 euro del 6 marzo.

I vincitori saranno contattati tramite Pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento e avranno poi 90 giorni di tempo dalla comunicazione per reclamare il premio presso l'ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, il cui pagamento avverrà tramite bonifico bancario o bonifico postale. Risultato positivo anche al centro Italia, a beneficiare delle vincite sono state anche la provincia di Roma con Albano Laziale, Monterotondo e Carpineto Romano. Va ricordato che per partecipare alla lotteria degli scontrini è gratuito basta essere residenti in Italia e, ovviamente, essere maggiorenni. Ogni scontrino regalerà un biglietto virtuale per ogni euro speso con cui si potrà partecipare alla lotteria: spendendo 10 euro si avranno10 biglietti virtuali e così via fino aun massimo di 1.000 biglietti virtualiper ogni scontrino di importopari o superiore a 1.000 euro.

Oreste Roberto Lanza