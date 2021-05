Il mio sogno è quello di entrare tra qualche anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Si chiama “Tra un Bacio e un Metro” il primo singolo di una giovane cantante lucana, di Sant’Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza. Nel paese dei Murales e delle cantine, è nata una promessa per altri una vera cantante dal lungo respiro. Paola Vuolo, studentessa del liceo linguistico di Potenza, in arte si fa chiamare “lasciami cantare”, aveva un sogno: realizzare una canzone. Ora serve un percorso musicale in grado di trasferire emozioni con le giuste parole. Una canzone di circa tre minuti che in pochi giorni da quando è stata pubblicata sui sociali e su YouTube ha prodotto numerose visualizzazioni. “Il mio sogno era quello di scrivere un pezzo tutto mio – precisa subito Paola Vuolo – raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione- di trasmettere delle emozioni che a parole o con i fatti non so mostrare e da pochi giorni questo piccolo grande sogno è diventato realtà”. Quale la vera emozione che traspare da questa canzone o quella che vuoi che traspari. “La vera emozione che traspare – racconta Paola Vuolo - è tutto quello che stiamo vivendo perché tutti siamo in equilibrio tra un bacio e un metro. Ho provato a mettere su foglio ciò che ho provato durante la quarantena e spero davvero con tutto il cuore di emozionare chi ascolta la canzone tramite la mia voce, ma, soprattutto tramite il mio testo”.

Una canzone solitamente è accompagnata da un percorso musical. Qual è la prossima stazione dove fermarti? “Ho in mente vari progetti – continua Paola Vuolo - sicuramente uno di questi è l'uscita di un secondo inedito che sto scrivendo, diciamo che è in fase di progettazione”. Il profumo è quello di una ragazza determinata e ambiziosa. “Tra qualche anno vorrei – aggiunge Paola Vuolo - realizzare il mio sogno ovvero entrare nella scuola di Amici, di Maria De Filippi. Vorrei continuare a scrivere, fare della mia passione il mio vero e proprio lavoro”. Ci sono molte artiste lucane, quale quella a cui ti senti vicina? “Ammiro molto Arisa –sottolinea Paola Vuolo - perché dal nulla è arrivata a tanto ma non mi sento molto vicina a lei e al suo stile. La mia "musa" a cui cerco di ispirarmi è Amy Winehouse”. La prossima canzone cosa ci dirà e soprattutto, quando potremo ascoltarla? “Diciamo che ancora non so quale sarà il tema – conclude Paola Vuolo - principale o quando uscirà al momento posso solo dire che sto abbozzando qualcosa. Ho diversi testi e molteplici temi. Per esempio uno di questi è dedicato a me stessa, alle mie insicurezze e paure che da sempre mi accompagnano”. Tra le tante eccellenze presenti in terra lucana, la musica ha il suo posto d’onore in prima fila. Paola Vuolo, nel lungo periodo, potrebbe conquistarsi un posto di diritto.

Oreste Roberto Lanza