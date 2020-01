Dal 9 al 25 febbraio i riti del carnevale. Quelle lucane sono tra le maschere più belle

Dal 9 al 25 febbraio si festeggerà il carnevale 2020. Il giorno dopo le ceneri, giorno che segna l’inizio della Quaresima, periodo di meditazione e conversione al Vangelo che ciascun fedele deve osservare. Cosi racconta la chiesa. Il carnevale si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi; in particolare, l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è l'uso del mascheramento. Il Sud ha i più belli Carnevali: Putignano, Sciacca, Reggio Calabria e la Sartiglia di Oristano appuntamenti rinomati per festeggiare il Carnevale nel Sud Italia. In Basilicata ci sono quelli di Aliano, Montescaglioso, Stigliano, Lavello Satriano di Lucania. San Mauro Forte e di Tricarico. Senza nulla togliere ai tanti altri che si manifestano e organizzano nei diversi borghi lucani. In particolare, il carnevale di Satriano è un'antica festa popolare che si svolge il sabato e la domenica prima del martedì grasso.

È ritenuto il più suggestivo della Basilicata. L'unicità di questo rito carnevalesco è data dalla presenza di tre maschere tipiche che sfilano per le vie del paese: Rumita, Urs e Quaresima. Alcune pagine di storia, raccontano che nel XX secolo le maschere richiamavano il tema dell'emigrazione e del ritorno alla terra natia. A partire dagli anni 2000 e ancor di più dal 2013, la figura del romita è stata accostata quella dell'uomo-albero che si fa portatore di valori ecologici e naturalistici. A Tricarico si parla di carnevale come transumanza. La domenica che precede il martedì grasso si svolge una sfilata simile a quella in onore di Sant’Antonio Abate. Dopo il pranzo di gruppo e la sfilata pomeridiana accompagnata da carri, l’enorme fantoccio di carnevale viene bruciato mentre Quaremma piange la sua morte. A Montescaglioso, c’è il carnevalone con una serie di cortei carnascialeschi. Ad Aliano ci sono le maschere cornute. Maschere che rievocano creature demoniache e goffe, il cui carattere minaccioso è mitigato dai coloratissimi cappelloni che ne decorano il capo. Le maschere sono protagoniste di una commedia improvvisata, detta “Fras”.A Stigliano, paese del pistacchio, le origini del carnevale risalgono all’antica tradizione dei maestri cartapestai di Lecce. La tradizione nasce nel 1985 quando alcuni insegnanti della scuola elementare hanno creato i primi carri allegorici, protagonisti indiscussi della manifestazione. A Lavello, la maschera principale è il “Domino”. Si tratta di una lunga tunica di colore rosso con un cappuccio sul capo. Chi la indossa ha il volto coperto da una maschera. Sono i domini i protagonisti dei cosiddetti “festini”, delle feste danzanti improvvisate che si svolgono in alcuni punti del paese. I domini prendono per mano i visitatori e li invitano a ballare, offrendo loro caramelle o dolci. A San Mauro Forte, in provincia di Matera, ci sono i campanacci: il Campanaccio è un’originalissima e antichissima manifestazione popolare. Ha origini legate ai riti pagani propiziatori, in particolare, quelli del culto della terra e della transumanza. Introduce la festa del Carnevale, divenendo una delle manifestazioni carnevalesche tra le più popolari in Basilicata. Carnevali minori e non tanto. A Viggianello ci sono i carri allegorici con Pagliarino la maschera tipica. A Teana il carnevale si caratterizza per la particolare maschera dell’Orso, dove natura, tradizione e scaramanzia si uniscono. Il Carnevale in Basilicata richiama alla luce ogni anno antiche tradizioni popolari, coinvolgendo gran parte della popolazione.

Oreste Roberto Lanza