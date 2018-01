Emergenza furti a Ruoti: il sindaco incontra i cittadini

Creato Giovedì, 18 Gennaio 2018 17:07

In merito alla questione furti che ultimamente ha interessato i paesi del potentino e nello specifico anche il comune di Ruoti, ieri sera il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise ha incontrato i suoi concittadini presso l’edificio ex Ente Riforma Fondiaria sito in Taverna Foj di Ruoti.

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Angelo Salinardi, gli assessori e i consiglieri comunali unitamente al comandante della Stazione dei Carabinieri di Ruoti Pietro Lazazzara.

“Purtroppo in questi ultimi periodi si sono verificati diversi furti nel circondario potentino. Alle forze dell’ordine ed alla prefettura ho immediatamente comunicato la situazione del territorio che amministro e le eventuali iniziative personali che i cittadini hanno intenzione di prendere. Non si può parlare di emergenza, la media è di un furto all'anno, ma abbiamo voluto confrontarci con i cittadini per comprendere i loro timori e far sentire la vicinanza di tutte le Istituzioni interessate, Prefetto, Carabinieri e amministrazione comunale.” Lo dichiara Anna Maria Scalise, sindaco di Ruoti. “Il Comando dei Carabinieri di Potenza –prosegue il sindaco- è stato sollecitato tramite il Prefetto affinché aumentino i controlli sul territorio, e su questo sono stata rassicurata dagli stessi, i quali mi hanno comunicato che se ne stanno già occupando e si sta procedendo facendo il possibile”.

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro per rassicurare la popolazione per come l’Amministrazione si sta muovendo affinché ci sia più controllo sperando che ben presto i colpevoli siano assicurati alla giustizia”, conclude il sindaco di Ruoti.



