A Venosa per parlare della nuova riforma del processo penale. Convegno dell'ordine degli avvocati

Creato Venerdì, 23 Febbraio 2018 11:24

Sabato 24 febbraio prossimo a Venosa, si parlerà di riforma del processo penale. Organizzato dall’associazione forense venosina “Roberto Maranta” in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Potenza e il patrocinio del Comune di Venosa, l’appuntamento giuridico ha l’obiettivo di approfondire la nuova riforma del processo penale in vigore da giugno dell’anno scorso. La legge è quella del 23 giugno 2017 e porta il numero 103. Una riforma che allunga i termini di prescrizione e pare punire più severamente la corruzione. Un unico articolo con 95 commi. La norma interviene su una serie di aspetti per cercare di rendere più rapidi i processi penali, più trasparenti alcune procedure di indagine e più severe le pene per certi reati. Qualcuno l’ha definita “un compromesso al ribasso”.

La prescrizione sarà interrotta per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e per altri 18 mesi dopo quella d’appello. Cosa può significare questo. Probabilmente che un processo per un reato che andrebbe in prescrizione dopo 10 anni, potrebbe in effetti durarne fino a 13, poiché il conteggio si ferma un anno e mezzo dopo ciascuno dei primi due gradi di giudizio, lasciando più tempo per la conclusione del processo.

Intercettazioni. La legge stabilisce una delega per il governo che avrà tre mesi di tempo per modificare alcuni aspetti abbastanza marginali del funzionamento delle intercettazioni. La delega fissa alcuni “paletti” entro i quali il governo dovrà decidere: in sostanza, saranno probabilmente introdotte nuove regole per evitare la pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti ai fini delle indagini.

Tempi delle indagini. Dopo la chiusura delle indagini, un magistrato avrà tre mesi, 15 mesi per reati di mafia e terrorismo, per presentare la richiesta di rinvio a giudizio, quella che, se accolta dal giudice, porta all’inizio del processo. Se la richiesta non viene presentata, il procuratore generale presso la Corte d’appello può avocare il fascicolo e decidere cosa farne.

Aumento delle pene. La riforma stabilisce l’aumento delle pene per una serie di reati che destano particolare allarme sociale: furti in casa, rapine, rapine aggravate ed estorsione. Aumenta anche la pena per il reato di voto di scambio politico-mafioso. È previsto il risarcimento del danno che permette l’estinzione del reato. I saluti sono stati affidati al Presidente dell’associazione forense venosina “Roberto Maranta”, avvocato Donato Bellasalma, al Sindaco di Venosa Tommaso Gammone e al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, Avvocato Giampaolo Brienza. I lavori introdotti e moderati dall’Avvocato Vincenzo Siniscalchi del Foro di Napoli. Le relazioni affidate all’avvocato Giorgio Gassotta, componente dell’associazione forense “Roberto Maranta” che parlerà della riforma delle indagini preliminari, dibattimento e giudizio abbreviato, al dottore Gaetano Catalani, Presidente della sezione penale del Tribunale di Matera, che approfondirà la prescrizione e l’estinzione del reato per condotta riparatoria e infine la dottoressa Angela D’Amelio, Magistrato della Corte d’Appello di Potenza che si soffermerà sulla riforma della disciplina delle impugnazioni. Inizio in prima mattina dalle ore 9.30.



Oreste Roberto Lanza

