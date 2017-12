Lagonegro. Mitidieri ritira le dimissioni: ora mi aspetto una chiara riflessione politica

Creato Giovedì, 28 Dicembre 2017 11:39

LAGONEGRO - Pasquale Mitidieri è ancora Sindaco di Lagonegro. Il 23 dicembre scorso, prima dello scadere dei venti giorni, termine previsto dal testo unico degli enti locali, perché le dimissioni diventassero efficaci e irrevocabili, si è recato presso la segreteria comunale per depositare l’atto di revoca. Come ben si sa le dimissioni furono presentate dal primo cittadino nella primissima mattina del 5 dicembre scorso, motivando l’atto a seri problemi di salute. Dopo un lungo e accurato iter sanitario e, pare, un’approfondita riflessione politica e amministrativa è ritornato sui propri passi.

“È stata fatta da parte mia- chiarisce subito Pasquale Mitidieri – una approfondita analisi della questione. In primis ho riflettuto attentamente sul mio personale quadro clinico sanitario che comunque resta irto di difficolta e da attenzionare continuamente. Il dato di fatto è che le due attività, quella istituzionale e quella professionale non sono più conciliabili tra loro” Quindi la decisione di ritornare sui propri passi, pare essere una scelta quanto meno definibile tecnica. “In questi giorni di vacatio – continua Mitidieri – pur di non arrivare ad un ulteriore commissariamento, ho verificato all’interno del Testo Unico degli Enti Locali che vi è una strada percorribile dal punto di vista normativo. Una soluzione intermedia, diciamo cosi”. Un Sindaco in carica solo formalmente ma con poteri operativi ad un facente funzioni.

“Ottima intuizione – sottolinea il Sindaco Mitidieri – l’art 53 del TUEL (secondo comma!) concede la possibilità al primo cittadino, nel caso di un impedimento temporaneo, di affidare la gestione dell’amministrazione comunale al Vice Sindaco da me nominato”. Dal punto di vista politico e amministrativo, così facendo, cambia tutto. “Esatto. Un Vice Sindaco - aggiunge Mitidieri -con i poteri del Sindaco. Come se venisse rinominato un nuovo Sindaco”. Questo pero. Comporterà una riflessione politica molto ampia. “Sicuramente – prosegue Mitidieri – questa mia idea dovrà essere discussa attentamente all’interno del partito anche con l’ausilio della segreteria regionale del PD. Del resto i cittadini non hanno votato soltanto me ma anche quei consiglieri che stanno in maggioranza. E dunque, in questo momento di mio impedimento temporaneo, chi sarà chiamato alla gestione diretta della cosa pubblica se ne dovrà assumere le responsabilità in prima persona”.

Ora tecnicamente il passo successivo, pare quello della nomina di un nuovo Vice Sindaco. “Chiaramente dopo la riflessione politica- conclude Mitidieri - si procederà alla nomina di un Vice Sindaco che conseguenzialmente nominerà una nuova Giunta” La situazione politica ammnistrativa resta in ogni caso precaria. Una città commissariata dal punto di vista finanziario. Un quadro politico di governo che non appare stabile. Voci di strade fanno emergere contestazioni e contrarietà frutto del venir meno di accordi stipulati all’indomani della candidatura di Pasquale Mitidieri alla candidatura di Sindaco. Ora si aspetta la nomina del nuovo Vice Sindaco per capirne di più e soprattutto quanta vita ha ancora questa amministrazione nata appena un anno e mezzo fa.



Oreste Roberto lanza

