Latronico, “Albergo cadente” verso la ristrutturazione. De Maria: risultato dopo 30 anni di attesa

Creato Martedì, 16 Gennaio 2018 10:08

Latronico veramente città del benessere? Pare che la direzione sia ormai segnata da tempo con tratti forti e consolidati. Giovedì prossimo, 18 gennaio, l’Amministrazione comunale ha convocato in seduta pubblica una conferenza di servizi per esaminare e approvare il progetto di ristrutturazione dell’Hotel dei congressi della società Russit. Documentazione completa con relativi pareri. Il cosiddetto “Albergo cadente” situato di fronte al complesso termale verrà consolidato e ristrutturato diventando una struttura recettiva di ben 4400 metri quadrati di superficie, con la disponibilità di oltre 70 camere, un ristorante che potrà accogliere oltre 150 persone, un centro congressi di quasi 400 metri quadrati di superficie, un centro sensoriale con 2400 metri quadrati di superficie, 2 piscine esterne e 2 interne con un parco adiacente la struttura di ben 5000 metri quadrati di area verde.

Risolto il problema del parcheggio che avrà a disposizione un’area di ben 2200 metri quadrati e potrà custodire un numero importante di mezzi. Il “via libera” all’hotel dei congressi si aggiungerà al permesso a costruire degli altri due alberghi, sempre della società Russit. “Un’operazione di questo tipo- precisa subito Fausto De Maria, Sindaco di Latronico – il paese l’aspettava da circa 30 anni, se non di più. Per me questa è la prova più importante. Con i fatti e non con le parole facciamo un’operazione verità. Un iter lungo. Purtroppo si trattava di un progetto complesso, ma in Italia la burocrazia è il problema più grande da risolvere. In questo caso ho dovuto io personalmente seguire l’iter. Il paradosso è che credo che grazie al mio impegno il tempo di due anni e mezzo è stato dimezzato. Immagino senza il mio impegno a che punto eravamo ancora. In primavera scorsa è stato rilasciato il permesso a costruire degli altri due alberghi e in questi giorni finalmente ci sarà il via libera di questo albergo”.

La società russa ha acquistato i primi 2 alberghi a dicembre 2012, poi nel novembre 2014 ha acquisto l’albergo più grande per realizzare 150 camere per fare i pacchetti turistici, Ha presentato il primo progetto ad aprile 2015 e il secondo in estate 2015, il primo ha avuto il permesso a costruire nella primavera 2017, mentre il secondo avrà il “via libera” adesso. Con questo passaggio finisce l’impegno politico- amministrativo del Comune di Latronico e degli altri enti. Adesso tocca tutto al privato che è in possesso del bene e anche dell’approvazione dei progetti far partire il cantiere.

“Sui tempi di esecuzione- ha sottolineato De Maria- ed inizio lavori dipenderà dalla società che ha investito perché la nostra parte e degli altri enti finisce con l’approvazione di questo ultimo progetto. Nel ricordare che non si tratterà di un investimento pubblico ma privato, credo che sia nell’interesse proprio del privato fare subito e finire al più presto possibile i lavori, anche per iniziare a recuperare gli investimenti già fatti che ad oggi sono più di 2.000.000 di euro mentre l’investimento sarà di quasi 30.000.000 di euro”.

A regime queste strutture produrranno molto lavoro per la comunità. “A regime – ha concluso il primo cittadino di Latronico, De Maria- nella loro relazione si prevedono un’utenza di 30.000 persone all’anno e anche di un certo livello, essendo alberghi e centri benessere 4/5 stelle, che dovrebbe occupare più di 50 persone, però la cosa più importante sarà l’indotto, perché si potrà creare tanta occupazione con nuove attività collegate ai turisti che arriveranno. Considerato che questi turisti si fermeranno più di una settimana e quindi non rimarranno soltanto a Latronico ma gireranno per l’area sud Basilicata e tutta la Basilicata, dunque aiuterà a incrementare le attività fuori Latronico".

Oreste Roberto Lanza

