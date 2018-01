I giovani di Lagonegro si riuniscono in un forum, Salvatore Falabella è il presidente

Creato Domenica, 21 Gennaio 2018 16:59

È prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Palazzo di Città, la riunione di insediamento del Forum dei Giovani di Lagonegro. L'organismo, costituitosi con le elezioni del 23 dicembre scorso, ha tra i suoi rappresentanti Salvatore Falabella eletto Presidente, Antonello Canonico, Vice Presidente, Alessandra Filpi, Segretario, e Antonio Aldinio, Tesoriere. Il Forum Giovani ha un riconoscimento legislativo. Infatti la legge del 30 dicembre 2004 la numero 311 ha normativizzato la nascita di una piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane.

Attualmente all’interno di un Forum Nazionale dei giovani vi sono oltre 75 organizzazioni rappresentanti di varie Regioni. In termini numerici l’organismo nazionale può contare oltre 4 milioni di giovani. Gli obiettivi sono molteplici. Creare uno spazio per il dibattito e la condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di diversa formazione e natura e le istituzioni Italiane ed Europee, presso le quali svolge un ruolo consultivo e propositivo in tema di Politiche Giovanili; impegnarsi per il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, coinvolgendoli nei processi decisionali del Paese; favorire la costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali, provinciali, territoriali e comunali dei giovani. In linea con questi scopi anche il Forum dei giovani di Lagonegro.

“Vogliamo porre al centro del dibattito politico e dell'iniziativa sociale – sottolinea il Presidente Salvatore Falabella - il valore dei giovani: la crescita personale e l'integrazione delle nuove generazioni rappresentano nei fatti le sfide decisive per garantire la qualità sociale e la democrazia nel nostro Paese”.

L’idea della costituzione di questo organismo a Lagonegro ha già sortito un effetto positivo. “È riuscito a scuotere gli animi dei giovani lagonegresi – precisa Falabella- raccogliendo grande interesse e partecipazione”. All’incontro di insediamento sarà presente il Vice Sindaco Giuseppe Sabella e il Presidente del Consiglio comunale, Mariangela Gioia. Le relazioni introduttive sono state affidate all’avvocato Roberto Picardi, Domenico Carlomagno, Presidente dell'Unione dei Comuni del Lagonegrese, Maria Pisani e Pancrazio Tedesco, Presidenti rispettivamente dei Forum Nazionale e Regionale dei Giovani.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo