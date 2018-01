Recuperato il corpo di un giovane sul monte Sirino

Creato Martedì, 23 Gennaio 2018 09:13

Si era allontanato ieri pomeriggio Ivan Di Bello, 28 anni originario di Tito, per una passeggiata in montagna insieme al suo cane sul monte Sirino, nei pressi di Lagonegro. Il corpo è stato recuperato nella notte dagli uomini del Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco con l’utilizzo di un gatto delle nevi, intervenuti dopo che i carabinieri di Lagonegro avevano iniziato le ricerche su segnalazione dei familiari. E’ morto, cadendo in un dirupo probabilmente per il ghiaccio. Accanto a lui, legato al suo abbagliamento, il cane Bonnie. L’incidente si è verificato in località Lago Laudemio. La sua auto, una Honda Logo è stata ritrovata dei pressi del “Rifugio Italia”.

Cla Sol

