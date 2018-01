Per non dimenticare la shoah, medaglia d’onore alla memoria del lauriota Domenico Carlomagno

Questa mattina solenne celebrazione della Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto, alla presenza del Prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro e del Governatore lucano Marcello Pittella. Nel corso della cerimonia, è stata conferita una Medaglia d’Onore alla memoria del concittadino Domenico Carlomagno, partigiano, prigioniero di guerra e internato in un lager nazista.

«Anche un centro di periferia come Lauria ha pagato il suo alto prezzo alla carneficina rappresentata dalla guerra scellerata di Hitler e Mussolini – ha affermato il sindaco Angelo Lamboglia – Lancio un appello ai giovani: radichiamo la memoria di ciò che è stato e costruiamo insieme un futuro diverso, anche ricordandoci del concittadino Domenico Carlomagno, che patì l’inferno della privazione nazista e che contribuì al riscatto, prima di tutto morale, dell’Italia e dell’Europa».

«Ricorrenze del genere», ha sottolineato il Prefetto Cagliostro, «sono occasioni per ricordare e conoscere pezzi della nostra storia, anche locale. E conoscere soprattutto la Costituzione e i suoi principi, per orientare il nostro agire quotidiano e per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro».

Infine, il presidente Pittella ha messo l’accento su tre questioni: «Il ruolo della memoria, non solo come ricordo ma come trasferimento di valori; il ruolo della comunicazione, far crescere cioè una consapevolezza attraverso l’approfondimento e poi il ruolo dell’economia della cultura, come medicina contro i fenomeni della violenza». In questo senso, «la scuola resta la migliore palestra per veicolare valori, conoscenza e consapevolezza».



