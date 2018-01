‘Resto al Sud’ ed altre opportunità di finanziamento: a Latronico si parla di incentivi per nuove imprese

Giovedì prossimo, 1 febbraio a Latronico si parlerà di sviluppo delle attività locali e turismo. In collaborazione con il centro studi Super Sud di Salerno, l’amministrazione comunale ha organizzato per le ore 18,00, un incontro presso il Mula-museo di Latronico, con il fine di promuovere un percorso da fare insieme costruendo e coordinando tutte le attività economiche, associazioni, Terme, alberghi, B&B. Un’amministrazione comunale che vuole creare le premesse per poter fare rete.

“Fare rete – sottolinea l’Assessore al Bilancio e Finanze, Turismo e Spettacoli, Attività Produttive, animatrice del progetto, Rosita La Banca- significa rafforzare la nostra identità che è quella di animare e valorizzare il territorio cercando di attrarre il turista. Non vogliamo inventare una macro attrattore, ma mettendo in campo quello che abbiamo, montagna, boschi, prodotto tipico, puntino ad ago, pietra di Latronico”. Un’idea progettuale concreta e innovativa in questi luoghi. “In questo grande idea progettuale – aggiunge Rosita La Banca - è inserito lo sviluppo dell’agricoltura che qui non ha ancora preso piede. Siamo Convinti che bisogna creare opportunità per fermare l’emorragia dei giovani che se ne vanno e supportare le iniziative”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, Rosa Gentile, delegata nazionale Politiche donne imprenditrici, giovani imprenditori di Confartigianato e Marco Ponzio, Direttore Business Sviluppo Basilicata S.p.A. illustreranno i vari interventi normativi presenti nel settore delle incentivazioni di nuove imprese nel Mezzogiorno. Previsti gli interventi di Luca Lombardi, Ingegnere - Direttore Grandi Opere - Super Sud e di Carmine Langone, Consulente di finanza agevolata - Super Sud. Modera l’incontro Mariapia Mercurio, Giornalista e segretario di Super Sud.



Oreste Roberto Lanza

