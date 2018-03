Guardia di Finanza sequestra 106 grammi di hascisc

Creato Mercoledì, 14 Marzo 2018 18:17

Trovato in possesso di circa 106 grammi di hascisc, un uomo di 45 anni di Messina è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dalla Guardia di Finanza. In particolare, durante un controllo a cui hanno partecipato anche unità cinofile, sono stati gli uomini della Compagnia di Lauria a scoprire la droga (poi sequestrata) "occultata nei capi di abbigliamento trasportati dall'uomo" che era in viaggio verso la Sicilia.

