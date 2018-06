A Lagonegro, al via nel centro storico La notte delle Candele

Creato Martedì, 12 Giugno 2018 16:02

Avete presente il fascino di una serata a lume di candela?. Beh moltiplicatela per duemila e provate a immaginare l’effetto che fa. Sabato 16 giugno, saranno almeno duemila le candele che illumineranno il centro storico di Lagonegro. Un'atmosfera nuova per far rivivere i vicoli del borgo ai curiosi, agli appassionati d'arte e agli amanti di musica classica. L’iniziativa si chiama “Notte delle Candele” ed è promossa dall'Associazione culturale "A Castagna RaCritica" in collaborazione con le Parrocchie di Lagonegro San Nicola/San Giuseppe, AVIS "Nino Caputi", Sezione ANC "Claudio Pezzuto", Forum dei Giovani, Natural Park PARCO GIADA, Radio Novanta Network, Protezione Civile I SIRENESI, War Horses, nonché il fan club "Mondo Mango".Sponsor dell'evento l'Hotel San Nicola e la Locanda da Federico, che hanno realizzato dei pacchetti turistici ad hoc. Dalle 20.00, infatti, sarà possibile visitare le Chiese del centro storico e alle 21.00 è previsto un concerto lirico nella Chiesa di San Nicola: sarà eseguita "La Finta Giardiniera", opera lirica giovanile di Mozart, con il soprano Tiziana Galdieri, al flauto Bernardo Tramontano e al Pianoforte Luigi Di Miele. Opera in programmazione a ottobre prossimo alla Scala di Milano. “È un evento diverso dal solito- chiarisce il Presidente dell’Associazione La Castagna Ra critica, Milena Falabella – che nasce con l’obiettivo preciso di voler mettere al centro della città il proprio borgo e con esso la storia e la identità di questo territorio” Un percorso che appare magico. “Unpercorso - sottolinea Milena Falabella- come un viaggio artistico tra suoni e immagini e impressioni magnetiche e affascinanti. Un Voler scoprire il bello ritornando alle proprie origini”

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo