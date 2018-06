La Galdo–Pollino storia infinita. Non disponibili i fondi concordati. Protesta dei sindaci della zona

Area di servizio e collegamento Galdo- Pollino. Una storia senza fine quella che interessa l'arteria stradale ex S.S.19 - SP4 del Pollino-Galdo Pollino. Domani 14 giugno, alle ore 9:00, presso lo svincolo autostradale A2 Lauria sud (Galdo) manifestazione di protesta per il mancato finanziamento dei lavori di messa in sicurezza della strada Galdo-Pollino. La manifestazione vedrà la presenza del rappresentate istituzionale del Comune di Castelluccio Superiore, il Sindaco di Castelluccio Inferiore, Francesco Paolo Campanella, il primo cittadino di Lauria, Angelo Lamboglia insieme il Presidente del Consiglio comunale Antonella Viceconti, il Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo e l’omonimo di Rotonda Rocco Bruno. Il caso della Galdo –Pollino, strada che collega la Valle del Mercure con la A/2 del Mediterraneo, dove attualmente sono presenti due insediamenti industriali, la centrale del Mercure e l’azienda della San Benedetto, il cui funzionamento comporta il passaggio di un numero elevato di mezzi pesanti sull’arteria, è da tempo all’attenzione delle istituzioni. Precisamente da quando la cronaca fece registrare il crollo del viadotto Italia avvenuto nel periodo dell’ammodernamento dell’autostrada. Lavori bloccati da tempo. Fondi per un totale di circa 22 milioni di euro destinati all'adeguamento ed alla messa in sicurezza mai trasferiti dal Ministero dei Trasporti all’Anas per rendere esecutivi i progetti da tempo redatti.. Finanziamento concordato a Roma presso la direzionale nazionale dell’Anas con Regione Basilicata, Comuni e Provincia il 26 gennaio 2017. Ora la messa in sicurezza del tratto stradale è diventata una priorità pare invalicabile visto la necessitàdi assicurare una strada alternativa all’autostrada A2 del Mediterraneo, recentemente ristrutturata nel tratto Galdo – Campotenese che peraltro ha già visto beneficiare per la stessa motivazione il territorio calabrese. Il grido più forte sulla questione viene dal Sindaco di Castelluccio Inferiore. "É soltanto la prima protesta- precisa il primo cittadino di Castelluccio Inferiore – Campanella- che metteremo in atto. Abbiamo chiesto la presenza di tutti gli organi di stampa per far sentire la nostra voce su una questione che è vitale per il territorio. La strada è inadeguata e non può sopportare il carico di traffico pesante che oggi si è generato in relazione ai siti produttivi presenti sul territorio della San Benedetto e della Centrale del Mercure.Una strada vitale a cui va garantita l’assoluta sicurezza. “Non siamo – conclude il primo cittadino Campanella -assolutamente contro queste realtà aziendali, ma dobbiamo garantire l'assoluta sicurezza dei lavoratori e di tutti i cittadini che giornalmente per motivi sanitari, scolastici e lavorativi, percorrono l'arteria stradale.Una strada percorsa anche da chi , in caso di bisogno da chi si reca presso le strutture ospedaliere”.Sulla stessa frequenza anche il Sindaco di Viggianello. “Non si può più attendere., sottolinea il primo cittadino di Rotonda Antonio Rizzo- la Galdo-Pollino s’ha da fare. Sono troppe le ansie date dalla pericolosità del tratto stradale che conduce alla Valle Mercure, percorso dai nostri cittadini per raggiungere l’autostrada, i plessi ospedalieri, le sedi di lavoro e altro”. Ora la palla passa al nuovo Ministro, Danilo Toninelli. La sensazione è che la protesta sia soltanto all’inizio.

