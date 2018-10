‘Latronico citta del benessere’, all’interno delle terme, un laboratorio per organizzare nuovi stili di vita

Sabato 13 ottobre a Latronico, primo Workshop “Stili di vita: organizzare il cambiamento”. Appuntamento per programmare, nel nuovo anno, all’interno delle Terme, un ambulatorio per ridurre in modo efficace il rischio di malattie croniche adottando abitudini salutari importanti. Uno stile di vita con alimentazione corretta, limitando il consumo di alcol, fumo con un’attività fisica regolare. Il seminario è legato al progetto del Ministero della Salute, denominato PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) promosso e finanziato dal 2007 a regime dal 2008, attraverso il quale è stato rilevato una carenza nel seguire sani e corretti stili di vita. Un progetto che da molti anni ha lanciato un allarme specifico su l’aumento delle patologie croniche nella popolazione italiana, in particolare in Lucania. La Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG) di Potenza, in collaborazione con la Società Scientifica dei Medici (METIS) e la Società Italiana di Medicina e degli stili di vita (Simpesv), ha inteso coinvolgere tutti i professionisti del settore sanitario per un percorso d’assistenza personalizzato con l’obiettivo di indicare al singolo cittadino i criteri e i modelli da seguire per una corretta prevenzione della salute. Un percorso con l’obiettivo di attenzionare, prevenendole, malattie cardiovascolari, diabete e neoplasie. Quindi prevenzione a 360 gradi non soltanto con le cure termali, ma soprattutto, adottando nuovi stili di vita. Un Progetto inserito in “Latronico città del benessere”. “Infatti – pone l’accento, il primo cittadino di Latronico, Fausto De Maria- la nostra idea è inserire all’interno della nostra struttura termale, un ambulatorio composto di medici specializzati con l’intento specifico di programmare un singolo percorso per ogni persona che viene a trovarci innanzitutto per fare delle cure termali”.



