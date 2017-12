Il Rotary Distretto 2120 a Matera per presentare il progetto “Ready to Start-Wake Up”

Creato Domenica, 24 Dicembre 2017 10:19

Presentato presso Masseria San Francesco a Matera, il progetto del Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata dal titolo “Ready to Start-Wake Up”. All’incontro erano presenti oltre al Governatore Giovanni Lanzilotti, rappresentanti Istituzionali Regionali di Puglia e Basilicata con Roberto Cifarelli, Assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Michele Mazzarano, del Comune di Matera il Sindaco Raffaello De Ruggieri, l’Assessore Paola D’Antonio e di Confindustria Basilicata con il Presidente Pasquale Lorusso. In rappresentanza dei formatori esterni la giornalista e conduttrice RAI Barbara Garfagna, Antonio Braia della Brecav Srl con Pietro di Leo della Di Leo SpA.

“È un progetto innovativo che il nostro distretto, che abbraccia la Puglia e la Basilicata, intende portare avanti. – ha dichiarato il Governatore Gianni Lanzilotti- vogliamo creare speranza, credere nelle idee e nella progettualità dei giovani, che spesso guardiamo con distacco. Sono loro il nostro futuro. Vogliamo raccogliere le loro aspettative e le loro attese. Vogliamo affiancarli nel percorso di formazione, offrendo gli strumenti per affrontare le sfide che la società pone».

L’evento, alla sua prima edizione, è stato studiato per sostenere la creatività delle nuove generazioni e facilitare l’avvio e lo sviluppo al Sud, di nuove aziende ad alto contenuto tecnologico, promuovendo la cultura dell’imprenditoria. Fissate le date: 11 e 12 Maggio prossimi a Riva Marina Resort a Carovigno in provincia di Brindisi. Location d’eccezione pronta ad accogliere i tantissimi ospiti provenienti da diverse parti d’Europa. Evento promosso anche con la collaborazione tecnica della società LWBProject srl.

Il format è innovativo pare in grado di mettere insieme formazione, innovazione, networking, startup. Diversi i relatori di respiro nazionale e internazionale che accompagneranno i giovani in questa iniziativa. “Ready to START, wake UP” sarà – aggiunge il Governatore Lanzillotti- una due giorni di: call for ideas, attività didattiche, laboratori di creazione e sviluppo d’impresa, mentorship, testimonianze e casi di successo”. Un vero e proprio contest tra idee d’impresa innovative. Sono al fianco di “ready to START wake UP” anche Confindustria Puglia e Basilicata. “Non possiamo che rispondere positivamente alla chiamata del Rotary Distretto 2120 – ha commentato Decio Saporito, in rappresentanza degli industriali della Puglia- Già da diverso tempo, attraverso il programma Match up, ci stiamo dedicando al mondo delle startup e al contributo che queste possono dare alle società consolidate. Guardiamo quindi con particolare attenzione le idee dei giovani, che per noi sono un valore”. Presenti alla conferenza anche il Presidente del Rotary Club Matera, Francesco Potenza e l’Assessore ai Sassi del Comune di Matera, Paola D’Antonio. Ha chiuso i lavori l’assessore alle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata Roberto Cifarelli, plaudendo all’iniziativa del Rotary Distretto 2120, evidenziando la necessità di strutturare una rete sinergica sul territorio per mettere nelle condizioni i giovani

Insomma un vero evento di richiamo dove professionisti del settore dell’innovazione, dell’imprenditoria, delle nuove frontiere digitali e tecnologiche, insieme a membri dei vari Club Rotary del nostro Distretto, si metteranno a disposizione dei ragazzi per dare loro input e contenuti al fine di supportarli nell’avventura coraggiosa di diventare imprenditori.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Commenta l'articolo