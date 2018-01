Trovato in casa con diverse dosi di droga. 40enne denunciato dai carabinieri

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, un 40enne pregiudicato di Montescaglioso, perché trovato in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente. In particolare i militari della dipendente Stazione di Montescaglioso, nel corso di specifica attività di investigativa, a seguito di diversi servizi di osservazione, hanno verificato che il succitato soggetto, usciva di casa diverse volte al giorno, soprattutto in orari insoliti della giornata. Inoltre lo stesso è stato notato più volte incontrarsi in zone appartate, con alcune persone. In considerazione degli indizi raccolti e di quanto appurato, i militari operanti decidevano di procedere ad effettuare una perquisizione domiciliare nei confronti del 40enne in questione. Nel corso delle operazioni, all’ interno dell’ abitazione venivano rinvenuti, ben occultati all’ interno di alcuni mobili, diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, tutta confezionata mediante cellophane, per un totale di 20 grammi. Inoltre nel proseguo delle attività, è stato trovato diverso materiale per il confezionamento della droga nonché un bilancino di precisione, utilizzato presumibilmente per la pesatura della medesima. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 40enne pregiudicato, alla luce degli elementi emersi è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria.

