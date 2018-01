Controlli dei Carabinieri. Tre soggetti fermati con la cocaina nelle scarpe

Creato Martedì, 16 Gennaio 2018 20:08

Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati nello specifico al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno scoperto tre persone (dell’ età compresa tra i 40 ed i 25 anni), di cui due pregiudicati, in possesso di sostanza stupefacente finalizzata al consumo personale. In particolare, i militari del Stazione di Miglionico, durante il pattugliamento delle strade del paese, con particolare attenzione alle aree periferiche, nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga in zona, hanno individuato e controllato un’autovettura con a bordo i tre soggetti indicati. Gli stessi, fermati in località isolata, alla vista dei carabinieri, con gesti improvvisi, cercavano di occultare qualcosa all’interno dei vestiti indossati, oppure di disfarsene, pensando di non essere visti, assumendo un atteggiamento nervoso. Il personale operante, notando tali comportamenti sospetti, decideva di sottoporre i medesimi a perquisizione, al termine della quale, gli stessi venivano trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, ben confezionate, alcune delle quali, occultate all’ interno della scarpa di uno dei soggetti. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed i trasgressori segnalati alla locale Prefettura, per le conseguenti sanzioni amministrative.

Commenta l'articolo