Riforniva abusivamente la propria abitazione di metano. 40enne scoperto e denunciato dai carabinieri

Creato Venerdì, 19 Gennaio 2018 14:08

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito di specifici controlli tesi al contrasto dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, un 40enne del posto, ritenuto responsabile di furto di metano. In particolare i militari della Stazione di Matera, coadiuvati da personale di una nota società di fornitura del citato gas, hanno scoperto che il soggetto in questione, aveva manomesso il contatore del metano, servente la propria abitazione. Con tale stratagemma truffaldino, il 40enne ha rifornito la propria abitazione di gas, per circa € 1000. L’ uomo, alla luce di quanto emerso, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria.

Commenta l'articolo