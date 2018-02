Montescaglioso, contrasto ai furti da parte dei Carabinieri. Due pregiudicati allontanati con foglio di via

Continua l’ azione di contrato ai reati contro il patrimonio su tutto il territorio, predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Matera. In particolare i militari della Stazione di Montescaglioso, nel corso della settimana, durante i servizi di pattuglia effettuati nelle varie zone di competenza, hanno proceduto ad effettuare numerosi posti di controllo alla circolazione stradale nonché un capillare monitoraggio delle aree abitate e di quelle periferiche. Nel corso di tali servizi preventivi, intensificati in modo particolare nelle ore notturne, i carabinieri hanno individuato e fermato, nr. 2 soggetti a bordo di un’ autovettura, parcheggiata in maniera particolarmente defilata, a breve distanza da una masseria ubicata in una zona isolata. I carabinieri, insospettiti da tale situazione in relazioni alle circostanze di tempo e di luogo, hanno proceduto al controllo delle citate persone, che a seguito degli accertamenti, risultavano essere entrambi provenienti dalla provincia di Taranto, rispettivamente dell’ età 32 e 35 anni e con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio; in particolare il 32enne, risultava già essere destinatario di alcuni provvedimenti di allontanamento con foglio di via obbligatorio da alcuni comuni d’Italia. Gli stessi, a richiesta dei militari, non erano in grado di dare una valida giustificazione alla loro presenza in loco. Condotti un caserma, alla luce di quanto appurato, non potendo escludere che i due soggetti si trovassero in zona al fine di commettere dei furti, terminate le incombenze d’ ufficio, i due pregiudicati, sono stati proposti alla Questura di Matera, per l’ applicazione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, dal comune di Montescaglioso.

