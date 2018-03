Cronaca, cinque persone scoperte con droga al seguito

Creato Lunedì, 12 Marzo 2018 14:03

Durante il trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati nello specifico al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno scoperto e segnalato alla locale Prefettura nr.5 persone (dell’ età compresa tra i 20 ed i 60 anni), di cui due pregiudicati, trovati in possesso di sostanza stupefacente, per consumo personale. In particolare, i militari dell’ Aliquota Radiomobile del dipendente NORM, durante i diversi servizi di pattuglia della città, sia nelle aree urbane che in quelle più periferiche, nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga in zona, hanno individuato cinque soggetti, con a seguito cospicue quantità di sostanze stupefacenti. In particolare nel corso di uno specifico servizio preventivo, durante le ore notturne, nel transitare lungo una strada isolata del materano, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un’ autovettura con a bordo tre ragazzi, tutti della provincia di Lecce che, alla vista dei carabinieri assumevano un atteggiamento alquanto nervoso. Gli stessi sottoposti a perquisizione, venivano trovati, ciascuno, in possesso di diverse dosi di hashish, per uso personale, tutte ben occultate all’ interno dei vestiti ed in alcuni incavi dell’ autovettura, al fine di eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ ordine. Nella circostanza al conducente del veicolo, inoltre, data la droga rinvenuta e la pronta disponibilità dell’ autovettura, veniva ritirata la patente di guida. Nel continuare la perlustrazione, successivamente, l’equipaggio procedeva a controllare altre due persone che notando l’automezzo istituzionale, assumevano degli atteggiamenti tali, da sembrare che stessero cercando di occultare, rapidamente, qualcosa sulla propria persona. Gli stessi, dato il predetto comportamento, una volta fermati, sono stati sottoposti perquisizione, in esito alla quale venivano trovati in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina. Al termine delle operazioni, tutta la droga rinvenuta (hashish e marijuana), per un totale di circa 10 grammi, è stata sottoposta a sequestro, mentre i soggetti scoperti a detenere le medesime sostanze, per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura, per le conseguenti sanzioni previste.

