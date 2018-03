Sorpreso con 130 grammi di sostanza stupefacente. Arrestato un 40enne

Creato Martedì, 27 Marzo 2018 10:18

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Tricarico nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 40enne di Grassano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Grassano hanno bloccato l’uomo in paese che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 120 gr. di hascisc e 11 gr. di eroina, oltre a vario materiale utilizzato per il taglio dello stupefacente. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Commenta l'articolo