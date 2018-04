Tragico incidente sulla Statale Basentana, 4 morti

Creato Mercoledì, 04 Aprile 2018 09:00

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa verso l’una di notte - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci. Tre vittime, due ragazzi e una ragazza tutte di Ferrandina, si trovavano su un'auto, una Seat Altea che si è scontrata con una Fiat Punto, all'interno della quale viaggiava un'altra persona, di Tricarico, anch’essa deceduta. La ragazza che viaggiava sulla Seat è stata trasportata all'Ospedale di Policoro, dove è deceduta poco dopo. Secondo quanto si è appreso, nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Ancora in fase di accertamento le cause del terribile impatto, ma molto probabilmente potrebbe trattarsi di un colpo di sonno di uno dei due autisti, che avrebbe provocato lo scontro frontale dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Rallentamenti e traffico deviato per diverse ore sull’arteria.

Cla Sol

