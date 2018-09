Matera, riapre al traffico via Aldo Moro

Creato Sabato, 01 Settembre 2018 13:26

La circolazione veicolare di Via Aldo Moro e di via Don Manzoni, che costeggia il fabbricato della vecchia stazione Fal della città di Matera, finalmente è stata riattivata. Dopo circa due mesi di lavori e numerosi disagi per i cittadini le strade ieri sono state riaperte al traffico. Dal 4 giugno 2018 la città ha riscontrato diversi disagi e in più giornate ha subito una vera e propria paralisi del traffico. L’interruzione dell’importante arteria veicolare, ha comportato, nei mesi estivi appena trascorsi, notevoli difficoltà per i cittadini a raggiungere l’altro lato della città, sia arrivando dal centro o da via La Malfa, sia arrivando dallo snodo del Pino, costringendo dunque gli automobilisti a lunghi giri per ovviare alla chiusura di quelle poche centinaia di metri. La circolazione, per la gioia della cittadinanza, è stata riattivata in entrambi i sensi di marcia così da ripristinare la normale fruizione di uno snodo stradale determinante per la città. L’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta ha dichiarato che: “Il Comune di Matera ha svolto un ruolo di controllo, in un cantiere non suo, del regolare svolgimento di lavori che hanno consentito, tra l’altro, la sostituzione e lo spostamento di un tronco fognario tra i più antichi della città che necessitava di lavori di ammodernamento. Si è trattato di un intervento complesso che ha richiesto un intenso lavoro che l’azienda ha concluso in tempi record. Il Comune sta proseguendo la sua attività di cantierizzazione di opere legate direttamente o indirettamente all’evento di Matera Capitale e nei prossimi mesi si potranno vedere i frutti del lavoro di questi mesi di attività piena”. L’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro sottolinea inoltre che: “La riapertura di Via Aldo Moro al transito era stata caldeggiata dall’Amministrazione comunale in previsione dell’avvio dell’anno scolastico che determina un aumento esponenziale del flusso di veicoli che percorrono la strada che di fatto è una trasversale che consente di alleggerire il traffico lungo via Lucana. Matera ritorna quindi alla normalità dopo qualche mese di disagio. Nei prossimi mesi ci saranno altri cantieri aperti che potrebbero causare difficoltà alla circolazione dei veicoli sulle strade cittadine ma si farà il possibile perché restino circoscritte e perché si accelerino al massimo i tempi di attuazione delle opere”.

Silvia Silvestri