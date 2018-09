Assenza di manutenzione sulla strada provinciale Montescaglioso-Matera. Viadotto a rischio crollo

Sulla strada provinciale Montescaglioso–Matera, nell’ultima curva prima di canalizzarsi per la città dei Sassi, all’altezza di un viadotto, il tratto è a rischio crollo. Questo quello che hanno rilevato, nella giornata odierna, alcuni operatori forestali del luogo, dopo aver pulito il fossato adiacente al ponticello. Sotto la strada provinciale vi è un viadotto dove scorrono le acque provenienti dalle montagne circostanti che sono bloccate da una serie di detriti vari e folta vegetazione, che ne impediscono il libero scolo. L’allerta degli operatori forestali è legata alla presenza di una trave portante in cemento, con assenza di armatura in ferro, che regge la parte orizzontale del manto stradale, spezzata in due parti. Inoltre, la parte sottostante della strada, presenta dei vuoti preoccupanti. Una situazione di pericolosità estrema, presente da molti anni e soggetta a continui allagamenti. La caduta della trave portante bloccherebbe l’imbocco per lo scolo. Cosa grave, nelle giornate di intensa pioggia, potrebbe diventare costante il crescere del livello delle acque riversandosi sul manto stradale provocando, con il tempo, la caduta dell’intera struttura. Il tratto è ad alto traffico, con il passaggio di numerose autovetture, oltre a decine di pullman che trasportano ragazzi che si recano nelle vicine scuole. Domani gli operatori forestali saranno ancora sul luogo interessato per la pulizia del fosso di scolo delle acque. Quello che preoccupa maggiormente è la trave spezzata che da un momento all’altro rischia di cadere portandosi con sé l’intera strada. Le Istituzioni, in particolare la Provincia, titolare della strada, sono avvertiti. Il Ponte Morandi è ancora nei pensieri di tutti.

Oreste Roberto Lanza

