Policoro, investito esemplare di Lontra sulla statale

Creato Lunedì, 25 Dicembre 2017 23:09

POLICORO – E’ stato ritrovato da alcuni passanti un esemplare di “lutra lutra” della lunghezza di circa sessanta centimetri. L’animale è stato quasi certamente vittima di un investimento e giaceva sul bordo della strada statale, in agro di Policoro, in un tratto ad alta densità di traffico. Sul posto le autorità competenti con l’ausilio di un veterinario. Non sono per ora note le cause che hanno spinto la Lontra a tentare l’attraversamento della statale. Nella zona del ritrovamento ci sono dei canaloni per la raccolta d’acqua, habitat idonei tali da attrarre la specie. Da stime di popolazione effettuate soprattutto negli ultimi anni sembra che in tutto il nostro Paese vi siano tra i 400 e i 600 individui, con una buona parte di questi in Basilicata. La morte di un solo esemplare dunque ha una notevole importanza ambientale.

Claudio Sole

