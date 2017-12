Nell’ospedale di Policoro un incontro di musica e solidarietà

Creato Giovedì, 28 Dicembre 2017 21:07

Iniziativa di alto valore sociale e morale quella promossa dall’Associazione Organetto e Fisarmonica del Metapontino di Scanzano Jonico durante la giornata di Santo Stefano. L’associazione di Scanzano Jonico ha portato le proprie musiche presso l’ospedale di Policoro. Una iniziativa che ha riscosso, da parte di tutti, degenti e dipendenti del nosocomio Giovanni Paolo II, un grande apprezzamento visto l’attenzione ricevuta. “La musica che incontra i degenti- ha sottolineato il Presidente Gigi Di Santo - in uno spirito di vicinanza e fratellanza soprattutto nei giorni di Natale dove l’amore si fa solidarietà” Il gruppo composto da Francesco De Lorenzo, alla zampogna, Giuseppe Rusciani con la ceramella, Vincenzo Rusciani al tamburello e Giuseppe Tarantino all’organetto, hanno dato vita a diverse intonazioni musicali. Da “Tu scendi dalle stelle”, suonata presso il reparto di chirurgia Generale e ortopedia,Jingle Bells nel reparto di Psichiatria, Happy Christmas, White Christmas la tipica canzone bianco natale.“Un’iniziativa – ha aggiunto il Presidente Di Santo, nata dalla visione di un video realizzato in un ospedale calabrese dove dei musicisti al pari nostro avevano elaborato una stessa iniziativa presso un reparto di oncologia. A quel punto mi è venuto l’idea di sostenere l’idea anche presso l’ospedale più vicino a noi, appunto quello di Policoro”. Molta commozione e soddisfazione negli occhi di tutti i presenti. “È stata una circostanza – ha concluso Di Santo – molto bella fatto di speranza ma anche di molti sorrisi. Appuntamento sicuramente da ripetere per il prossimo anno. Come associazione, visto il risultato ci siamo dati appuntamento per il Natale 2018 all’ospedale di Policoro e quello di Matera”. Molti gli appuntamenti da tempo programmati per il prossimo anno. Quello più vicino, a febbraio con un concerto presso la parrocchia di Rocca Imperiale marina.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo