Caso Sansanelli, continuano le ricerche. Ultimo avvistamento a Bernalda

Creato Domenica, 31 Dicembre 2017 12:46

A poco più di dieci giorni dalla scomparsa proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Sansanelli, il 26enne che è uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso dall’abitazione dei nonni a Sant’Arcangelo non facendovi più ritorno. Dopo gli avvistamenti dei giorni scorsi in alcuni locali pubblici di Scanzano Jonico, adesso ne arriva un altro presso un pub di Bernalda la sera del 28 dicembre, dove alcuni giovani hanno riconosciuto Giuseppe . I Carabinieri sono stati avvisati il giorno dopo. Altre segnalazioni, anche se non ufficiali, parlano di due probabili avvistamenti la mattina del 29 dicembre verso le 10:30 all’interno del centro commerciale “Heraclea” di Policoro e la sera verso le 18:30, nei pressi dell’ospedale “Papa Giovanni Paolo II” sempre della cittadina jonica. Intanto le ricerche coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Senise in stretta collaborazione con la Compagnia di Policoro, sono sempre concentrate su due territori; Sant’Arcangelo e dintorni, e il metapontino, in particolare nei territori di Scanzano Jonico e Policoro. Di sostegno alle ricerche anche i Vigili del Fuoco, che nei giorni scorsi hanno utilizzato un elicottero, la Protezione Civile “Gruppo Lucano” e Soccorso Alpino, insieme ad altri volontari. Ricordiamo che al momento della scomparsa, Giuseppe indossava una felpa grigia con cerniera e cappuccio, pantacalze da corsa nere, calzettoni verde militari e scarponcini grigi. Segni particolari due tatuaggi: uno sul collo, l’altro sopra il gomito destro.

Claudio Sole

