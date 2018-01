A Policoro si festeggia la Befana con «Le Mani in Pasta»

Creato Giovedì, 04 Gennaio 2018 10:38

Nell'ambito delle attività promosse dall'Amministrazione Comunale di Policoro per le Festività Natalizie, le associazioni “ I colori dell’anima”, CIA,AGIA e Orto Sociale promuovono il laboratorio didattico "LE MANI IN PASTA". Tiziana Fedele Presidente Associazione I COLORI dell'ANIMA racconta il laboratorio "Sotto la guida di "NONNE PASTAIE", i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione dei "dolci natalizi" e altri prodotti della tradizione. Importante la presenza dell'archeologo Domenico Asprella , per ripercorrere in modo divertente e interattivo la storia del grano nel Metapontino e in Basilicata. Un laboratorio culturale, della tradizione e ambientale coinvolgente e gratuito. Le aziende agricole, custodi di biodiversità, Manolio Armando e Concetta Larocca, intervistate davanti i ragazzi da Rudy Marranchelli, Presidente AGIA Basilicata, illustreranno tutte le fasi produttive, ricordando il ruolo degli agricoltori nel processo, perchè - afferma Tiziana Fedele - “anche per fare la farina bisogna piantare un seme". L'appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 17,00 in P.zza Eraclea. L'iniziativa si pone come prima di una serie di attività che le associazioni stanno programmando per il 2018 "Anno del Cibo Italiano". Obiettivo centrale: valorizzare e promuovere lla relazione tra cibo, tradizione, arte e paesaggio, che rappresentano i migliori attrattori culturali del nostro Paese. Attraverso il cibo, raccontare anche la storia della nostra società.

Commenta l'articolo