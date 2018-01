Al via a Policoro il Master universitario di I livello in «Management per l'Inserimento Lavorativo di persone con Autismo»

Creato Venerdì, 05 Gennaio 2018 10:13

Sono aperte fino al 15 gennaio le iscrizioni per la prima edizione del Corso di Master Universitario di I Livello in "Management per l'Inserimento Lavorativo di persone con Autismo" (M.I.L.AUT), organizzato per l'A.A 2017/2018 dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con ENFOR- Ente di Formazione e Ricerca di Policoro (MT). Il corso si propone di delineare le competenze per formare esperti di settore in grado di facilitare i processi d'inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo. Tale esperto, dunque, è in grado di creare una rete tra la famiglia, la scuola e le aziende (pubbliche e private) del territorio. La formazione, mediante un approccio multidisciplinare e attraverso la collaborazione con esperti del settore, fornirà competenze specifiche sul tema dell'autismo e un supporto concreto alla transizione dall'età adolescenziale a quella adulta. Possono presentare la domanda di ammissione al Master i cittadini italiani e non purché in possesso, alla data di scadenza del bando, di una laurea di primo livello ai sensi del DM 509/99 e/o del D.M, 270/2004 o titoli equipollenti o superiori ai sensi del vecchio e nuovo ordinamento. I cittadini residenti in Basilicata, qualora in possesso dei requisiti richiesti, possono usufruire dei voucher della Regione Basilicata. Il Master, della durata di 1500 ore, è finalizzato al rilascio di 60 CFU (crediti formativi universitari) e prevede sia lezioni frontali che esercitazioni, per un numero massimo di 30 partecipanti. Le lezioni si svolgeranno presso ENFOR- Ente di Formazione e Ricerca in Via Federico Fellini a Policoro (MT). Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti internet www.unicas.it o www.enfor.it

Commenta l'articolo