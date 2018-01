Caso Sansanelli, il cane Wendy adesso è alla ricerca nel metapontino

Creato Lunedì, 15 Gennaio 2018 12:06

Sono riprese ieri a Scanzano Jonico le ricerche di Giuseppe Sansanelli il 26enne che è uscito di casa la mattina del 23 dicembre scorso dall’abitazione dei nonni a Sant’Arcangelo non facendovi più ritorno. Il lavoro dell’unità cinofila preveniente da Bitonto, in provincia di Bari, ha iniziato il suo lavoro a partire dal locale dove Giuseppe è stato visto l’ultima volta. Con l’ausilio di Wendy, un pastore tedesco molecolare, che appartiene all’associazione S.A.S.S. (Servizio Ausiliare per la Sicurezza Stradale e Sociale) di volontari ONLUS costituita appositamente per la ricerca di persone scomparse, si sta cercando di ricostruire il percorso che Giuseppe avrebbe fatto. Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso lavoro con il cane è stato fatto a Sant’Arcangelo, dove il risultato della ricerca ha portato ad individuare una traccia che si è interrotta sulla SS92, al bivio per Senise in direzione Val d’Agri, dove secondo gli uomini a lavoro, Giuseppe si sarebbe allontanato a bordo di un veicolo. In quel preciso punto, un cittadino del posto avrebbe visto Sansanelli il giorno del suo allontanamento. Alcune segnalazioni arrivate poi da Scanzano, parlano di un avvistamento a bordo di una Fiat 500 di colore bianco, da dove Giuseppe sarebbe sceso il giorno 25 dicembre all’ora di pranzo, per recarsi nel ristorante “Le Delizie del Borgo”, dove avrebbe chiesto una birra. Nei giorni scorsi, esattamente il giorno 7 gennaio, era stata fatta una segnalazione di un probabile avvistamento davanti la Coop di Arezzo, da parte di una signora, - contattata telefonicamente dalla nostra redazione - che avrebbe riconosciuto Giuseppe, però poi smentita da una guardia giurata che fa servizio davanti al supermercato, confermando che si tratterebbe di un senza fissa dimora della zona.

Claudio Sole

Commenta l'articolo